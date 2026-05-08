Vladimir Ascani, capitán y referente de Once Tigres

El capitán de Once Tigres, Vladimir Ascani, estuvo en “Supernova Deportivo” (97.9) y dialogó acerca del presente del equipo que el último fin de semana derrotó 1 a 0 de visitante a San Agustín, por la ida de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Nuevejuliense de Fútbol. También, relató cómo atraviesa este momento de su carrera, con 42 años de edad, y de qué forma ejerce su rol como referente.

El Tigre, que cuenta con la ventaja deportiva en caso de empate en el global (quedó mejor posicionado en el torneo largo), recibirá al Granate en el Estadio Abel Del Fabro el próximo domingo a partir de las 15.30, en un duelo que definirá cuál de estos dos clubes accede a la semifinal del torneo. El que avance se medirá con Naón o Atlético Patricios.