«Panterita» y Kevin listos para subirse al ring



Franco «Panterita» Rodríguez, Luis y Kevin Zárate

Relajados, sonrientes, como si no estuvieran a horas de subirse nuevamente al ring en su ciudad, jugando de local, frente a su público. Asi pasaron Franco «Panterita» Rodríguez y Kevin Zárate por «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9). Los dos boxeadores profesionales del Partido están listos y enfocados en el desafío que tendrán este viernes 8 en el salón Benita Arias.

Comparten esa tranquilidad que ambos aseguran mantener incluso hasta en los momentos previos a que suene la campana. Pero mientras «Panterita» ya tiene estudiado a su rival Mariano Sandoval (que cambió en las últimas semanas), Kevin dijo que, si bien conoce al suyo, Juan Segovia, aun no vió nada de él, cosa que hará en el día de hoy. Justamente, hoy jueves es un dia especial porque es el pesaje, que se llevará a cabo en el Hotel Libertad. Momento crucial al cual ambos llegan bien, sin problemas para dar el peso. Pero después de certificar la categoría, Kevin cumplirá el ritual de ir «a tomar una cerveza con la familia y equipo», mientras que «Panterita» se sacará el gusto de entrarle a unas buenas pastas, pero siempre siguiendo las indicaciones de Florencia Depaoli, su nutricionista.

Ambos están confiados en, no solo hacer un buen papel sobre el ring, sino también disfrutar de boxear frente a su gente. Será una gran noche de boxeo donde ellos serán el plato fuerte, junto con la pelea de dos boxeadoras profesionales, Lucía Ruiz, de Florencio Varela y Natalia Alderete, de Tucumán. Pero también tendrán la chance de subirse al ring varios amateurs del Clan Ferrario. En esa lista estarán Dylan Giussi, Juan Amado, Benjamín Rodríguez y Pedro Ortiz, además del juninense Rodrigo Cirulli. Micaela Gallo, la boxeadora local, iba a ser parte pero se bajó porque está con un cuadro gripal.