Buen paso del basquet de Atlético por Chivilcoy

En el marco de la séptima fecha de los certámenes organizados por la Asociación de Básquetbol de Chivilcoy, los equipos masculinos del Club Atlético protagonizaron una jornada de alta intensidad al visitar al Club Colón, uno de los referentes históricos de la disciplina en la región. El encuentro del pasado sábado puso a prueba el crecimiento de las categorías formativas nuevejulienses frente a un rival que domina las tablas de posiciones, liderando de forma invicta en cadetes y ocupando el segundo puesto en juveniles.

A pesar de la jerarquía del conjunto local, la delegación de Atlético ratificó su buen presente en la competición. Actualmente, el club se ubica en la quinta posición de ambas divisiones principales, demostrando una mejora sostenida en su nivel de juego y sumando una experiencia fundamental para el desarrollo de sus deportistas.

El duelo de Minibásquet fue el punto más alto en cuanto a paridad y emoción. Tras encontrarse en desventaja por 42 a 35, el equipo dirigido por Andrés Pastori protagonizó una remontada notable en el tramo final del partido. Con un parcial de 11 a 6, los visitantes estuvieron a un paso de revertir el marcador, que finalmente cerró 48 a 46 a favor de Colón. En este equipo de integración mixta sobresalió la actuación de A. Mas, máximo anotador con 15 puntos, acompañado por el esfuerzo colectivo de Puntieri, Ghedin, Arruiz y el resto de la plantilla.

La competitividad se extendió a las demás categorías, donde los resultados finales no reflejaron la paridad vista en el parqué. En juveniles, Atlético se enfrentó a un adversario sumamente sólido; si bien el local logró imponerse 44 a 38, la diferencia solo se gestó en el tercer cuarto, tras un segundo parcial favorable para los de Nueve de Julio. Por su parte, en la división de Infantiles se vivió un trámite similar, con un marcador de 44 a 34 que selló una jornada de aprendizaje y crecimiento para el básquetbol del Club Atlético.