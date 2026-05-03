Hockey para todas la edades en San Martín

El Club Atlético San Martín transita un comienzo de año muy activo en el hockey sobre césped. Las categorías sub 14, sub 16, sub 19 y Primera ya atravesaron cuatro fechas del torneo de la Asociación de Hockey del Centro de Buenos Aires (AHCBA).

Jorgelina “Coli” Faure, coordinadora de este deporte en el Santo, y Celeste Maidana, jugadora de primera división y entrenadora de sub 12, estuvieron en el estudio de Supernova 97.9 y contaron en “Supernova Deportivo” cómo vienen llevando este inicio de año y los proyectos que tienen a futuro.



Las niñas menores de 12 años, que todavía no compiten “por los puntos” participaron del Jamboree, un torneo recreativo que se lleva a cabo una vez por mes en diferentes localidades de la zona (el último fue en 9 de Julio). Además, la categoría Mayores juega un torneo oficial de “11” y cuando no tienen actividad compiten en torneos de Seven.