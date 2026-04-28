Emiliano Perujo: los goles del ¿Campeón?

El jugador de Naón, autor de los dos goles que le dieron la victoria a su equipo el pasado domingo en el Ramon N. Poratti, estadio de Atletico 9 de Julio, habló en «Supernova Deportivo» y contó sobre su experiencia y la alegria post partido tras obtener el primer puesto en la etapa clasificatoria de la Liga Nuevejuliense de Futbol.

El pasado fin de semana se dio cierre a la primer ronda de la LNF, que tenia como aspirantes a lo mas alto del podio ni mas ni menos que a San Martin (derrotado 4 a 1 por Once Tigres) y Naón (ganador de su duelo ante Atletico 9 De Julio por 2 a 1). En este partido estuvo presente el segundo goleador (parcial) de este campeonato, Emiliano Perujo, que contó la importancia de poder obtener el “campeonato” en esta la fecha sin tener que jugar una serie de desempate ida y vuelta contra el conjunto Santo.

Como bien aclara el Linqueño, maximo artillero de su club, el esfuerzo del año se coronó tal como lo esperaban en la obtención de la primera etapa que les asegura, en caso de no ganar tambien los play offs, ser participes de la final del año.

De cara a lo que viene, Perujo hace referencia al enfoque que deberá darle Naón a los play offs, recalcando que es un comienzo de cero y que, por supuesto, buscarán quedarse también con esta etapa para entonces si poder gritar campeón.