Leda Bergonzi , una presencia que desbordó todas las expectativas

Nueve de Julio vivió una jornada histórica con la visita de Leda Bergonzi, la mujer que ha movilizado a miles de fieles en todo el país. El evento, desarrollado en las instalaciones del Club San Martín, superó cualquier previsión logística, dejando un saldo de profunda satisfacción entre los asistentes, aunque también evidenció la enorme cantidad de personas que quedaron con ganas de participar.

En diálogo con el programa “Temprano para todo” (Supernova 97.9), Daniel “Hueso” Scatolini, responsable de la organización, brindó detalles sobre lo que calificó como una experiencia «impresionante y muy fuerte«. Scatolini no ocultó su asombro por la magnitud de la convocatoria: “Fue algo muy bello, con un lugar colmado. Las expectativas eran altas, pero nos superaron. Mucha gente que incluso tenía su ticket no llegó a verla por la dinámica del encuentro, pero quienes vinieron de otras ciudades se fueron muy conformes”, explicó el organizador que, además, destacó el despliegue logístico y el estado del predio: “El club estaba bellísimo, con comodidades impresionantes y un estacionamiento que funcionó a la perfección gracias al trabajo de la gente de Tránsito. Leda se fue muy contenta por el carisma y el cariño que recibió aquí”.

Quién es la mujer del momento

Leda Bergonzi, conocida popularmente como la «sanadora de Rosario», es una mujer laica que afirma haber recibido carismas de sanación hace aproximadamente nueve años. Su figura ha crecido exponencialmente, convirtiéndose en un fenómeno espiritual que trasciende fronteras. Su agenda refleja esta demanda global. “Ahora viaja a Chile, donde recorrerá varios puntos, y luego irá a Salta. Tiene una agenda bastante complicada”, detalló Scatolini.

Ante el aluvión de pedidos de quienes no pudieron ingresar o se enteraron tarde de la visita, la organización ya evalúa una segunda vuelta. “Ya me estaban pidiendo que la vuelva a traer y les dije: ‘Muchachos, todavía no llegó a Rosario y ya me están pidiendo el regreso’”, bromeó Scatolini, aunque cerró con una nota de esperanza: “Si Dios quiere y la gente vuelve a responder, vamos a hacer lo posible para traerla de nuevo”.