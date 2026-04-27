EEUU: La cena del atentado

La tradicional Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, el evento social más importante del año en la capital de Estados Unidos, terminó el sábado pasado de forma abrupta y violenta. Poco después de las 20:30 hora local, las fuerzas de seguridad interceptaron a un individuo que intentó saltar los controles de seguridad disparando al menos un arma de fuego.

Testigos presenciales dentro del gran salón del hotel Hilton describieron cómo el ambiente festivo se transformó en pánico cuando varios agentes con equipo táctico y rifles de asalto subieron al escenario, si bien el enfrentamiento ocurrió a unos 45 metros del salón donde se estaba desarrollando la cena. Mientras se escuchaban los disparos, el presidente Donald Trump fue evacuado rápidamente fuera del recinto, tropezando en medio de la confusión. La primera dama, Melania Trump, y el vicepresidente JD Vance también fueron evacuados a zonas seguras de inmediato.





En el salón, donde se encontraban unas 2.600 personas —incluyendo periodistas, celebridades y altos funcionarios—, la instrucción fue clara: «cubrirse bajo las mesas«. Imágenes difundidas en redes sociales muestran el pánico de los asistentes mientras las fuerzas de seguridad sellaban las salidas y declaraban el lugar como escena de un crimen.

Sospechoso bajo custodia



El FBI y la Policía de Washington identificaron al atacante como Cole Tomas Allen, de 31 años y originario de California. Estaba alojado en el hotel desde hacía unos días. Según los informes policiales, Allen portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos al momento de intentar forzar el detector de metales.

El sospechoso fue neutralizado por agentes del Servicio Secreto cerca del área de inspección principal. Durante el enfrentamiento, un agente recibió un disparo, pero salvó su vida gracias al chaleco antibalas. El tirador no resultó herido de gravedad y fue trasladado a un hospital local antes de pasar a disposición judicial. Se espera que comparezca ante el tribunal hoy lunes para enfrentar cargos federales por intento de asesinato y asalto con armas peligrosas.

Repercusiones

Desde la Casa Blanca, pocas horas después del incidente, Donald Trump calificó al atacante como un «lobo solitario» y elogió la valentía de sus escoltas. Sin embargo, el presidente también cuestionó la seguridad del hotel Washington Hilton, calificándolo de «edificio poco seguro», y aprovechó para reiterar su propuesta de construir un salón de actos propio dentro del complejo de la Casa Blanca.

Líderes internacionales enviaron mensajes de solidaridad, condenando unánimemente violento incidente. Por su parte, la Asociación de Corresponsales anunció que la cena será reprogramada, mientras las autoridades investigan los motivos detrás de este ataque que apuntaba, según la fiscalía, no solo al mandatario sino a la línea de sucesión presidencial casi en su totalidad.