La cuarta semana de la guerra

La guerra EEUU- Irán entró en una zona incierta, donde las previsiones iniciales se diluyen y los desenlaces comienzan a escapar del control de quienes creyeron poder administrarlos. Lo que fue concebido como una operación quirúrgica, breve y disciplinadora, ha mutado en un conflicto de desgaste con consecuencias estratégicas, económicas y políticas que ya no pueden disimularse detrás de comunicados triunfalistas ni de discursos encendidos.

Israel y Estados Unidos imaginaron una demostración de fuerza que reordenara el tablero de Medio Oriente. En cambio, han abierto una caja de resonancias globales. La restricción de una porción significativa del suministro energético mundial es apenas uno de los síntomas visibles de una perturbación más profunda, que amenaza con alterar equilibrios delicados en un sistema internacional ya fatigado por crisis simultáneas.



Irán, lejos de la imagen de debilidad que algunos analistas occidentales proyectaban, ha respondido con una combinación de resistencia interna y capacidad ofensiva que sorprendió incluso a sus adversarios. En el contexto simbólico del Noruz, el régimen persa no sólo apeló a la cohesión nacional sino que envió un mensaje inequívoco hacia el exterior: su margen de acción no está confinado a su territorio ni a su entorno inmediato. La proyección de poder a miles de kilómetros, aun con resultados militares discutidos, tiene un valor político que trasciende la eficacia táctica.Ese gesto redefine el conflicto. Ya no se trata únicamente de una confrontación regional, sino de un escenario con potencial expansivo. Y en ese nuevo marco, la incertidumbre se vuelve el actor principal.

Mientras tanto, en Washington, la guerra ha comenzado a mostrar su costo político. Las fisuras dentro del gobierno norteamericano se hacen cada vez más visibles y revelan un dato incómodo: no existe una estrategia clara de salida. Las renuncias, las críticas internas y las tensiones con aliados históricos configuran un cuadro que recuerda que las guerras no sólo se libran en el frente externo, sino también en el interior de las democracias que las impulsan.

Europa, por su parte, observa con cautela. Afectada aún por conflictos recientes y consciente de sus propias fragilidades sociales, ha optado por una participación limitada. Esa prudencia, que en otros tiempos habría sido interpretada como debilidad, hoy parece más bien una forma de preservar equilibrios que podrían romperse con facilidad. La reacción airada de Washington frente a esa reticencia no hace más que profundizar una distancia que, aunque latente desde hace años, ahora se vuelve explícita.

En el centro de esta escena aparece la figura del presidente estadounidense, cuyo discurso oscila entre la grandilocuencia y la contradicción. Sus declaraciones, a menudo incompatibles entre sí, abren interrogantes sobre la naturaleza de su estrategia. ¿Se trata de una táctica deliberada para desorientar al adversario o de una improvisación permanente frente a un escenario que lo desborda? La pregunta no es menor, porque de su respuesta depende, en gran medida, la credibilidad de la conducción política en medio del conflicto. Irán, en cambio, parece sostener una narrativa más coherente. Sus voceros insisten en que no buscan una reacción episódica sino una respuesta de carácter histórico. Esa definición, cargada de intención, sugiere que el régimen está dispuesto a prolongar el enfrentamiento hasta convertirlo en un punto de inflexión duradero.



Algunos analistas norteamericanos comienzan a admitir lo que hace pocas semanas era impensable: Estados Unidos podría estar atrapado en una dinámica que no controla. La idea de que una superpotencia decide unilateralmente el inicio y el final de una guerra se enfrenta, una vez más, con la realidad de actores que también tienen capacidad de decisión y voluntad de resistencia. El tiempo, en ese contexto, se convierte en un factor decisivo. Con elecciones en el horizonte y una opinión pública cada vez más sensible al costo de las guerras prolongadas, la Casa Blanca enfrenta un dilema complejo. Escalar el conflicto implica riesgos crecientes; desescalar, en cambio, exige reconocer límites que el discurso oficial se ha negado a aceptar.

Así, la cuarta semana de la guerra no marca un avance hacia la resolución, sino una profundización de la incertidumbre. Los desenlaces inesperados ya no son una excepción, sino la regla. Y en esa lógica, cada movimiento abre más preguntas que respuestas, confirmando que las guerras modernas, lejos de resolverse en el campo de batalla, se prolongan en los laberintos de la política, la economía y la percepción pública.