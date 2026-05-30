Por mayoría, el Concejo Deliberante defendió el beneficio de Zona Fría

En la dinámica de las sesiones del Honorable Concejo Deliberante (HCD), algunos de los asuntos entrados son tratados sobre tablas y es una práctica habitual. Son asuntos urgentes que requieren atención inmediata. El proceso de tratamiento de asuntos sobre tablas es parte integral (y previa) de la sesión ordinaria legislativa. Es importante destacar que ese tratamiento sobre tablas no implica necesariamente que se debatan todos los asuntos en la sesión. Y la gran mayoría de ellos se tratarán en las sesiones siguientes.

La sesión del jueves por la noche no fue la excepción y se trataron cinco: tres de ellos de resolución respecto de las consecuencias que un aumento en las tarifas de gas tendría sobre la economía familiar, después de la media sanción en Cámara de Diputados sobre esa modificación del Régimen de zonas frías.

Uno fue presentado por la UCR (expresado por Eduardo Moscato) y los otros dos por los bloques peronistas: Héctor Bianchi (Fuerza Patria) y María Elena Defunchio (Unión por la Patria). En este último caso se distinguió por remarcar que en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto del gobierno fue acompañado por votos de diputados del Pro y del radicalismo y pidió a sus colegas de esos bloques “que interpelen a sus representantes nacionales” y los instó a que “acompañen este repudio a una de las políticas de ajuste de Javier Milei”.

Moscato había iniciado la exposición diciendo entre otros argumentos que “el descuento representa un alivio concreto en las facturas de gas” y lo ilustró mostrando facturas de gas de jubilados “que reciben reducciones cercanas al 50 por ciento en el monto final de sus boletas”. El jefe del bloque radical ‘Nacho’ Palacios aprovechó para acompañar las palabras de su compañero de bloque y aventuró que “la posible eliminación del beneficio, afectaría más de 14 mil familias especialmente a los sectores más vulnerables”. Palacios también repasó que los aumentos registrados en servicios, alimentos, medicamentos y combustibles han deteriorado significativamente el poder adquisitivo de la población, argumentos que con distintas palabras también usaron los bloques del peronismo.

César García (PRO) si bien anticipó el acompañamiento de su bloque a los tres proyectos aclaró que “el sistema de subsidios requiere ser revisado en algún momento» la medida de implementarse (falta el tratamiento en Senadores) no afectaría barrios populares ni discapacitados ni combatientes de Malvinas, pero no obstante reconoció que “no es la oportunidad de seguir apretando a la gente”. El intercambio de opiniones – y diferencias- lo cerró Julia Crespo (UxP) al reprochar declaraciones recientes de la intendenta Gentile “una frase que me doló mucho fue cuando dijo que la modificación de la ley era necesaria y me dolió mucho porque se están justificando acciones muy crueles hacia los trabajadores, hacia los jubilados y hacia los discapacitados porque nos preocupa que se sigue apuntando a personas que ya no dan más”. En resumen, los expositores expresaron su preocupación por el contexto económico actual y cuestionaron las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.

La votación nominal, solicitada por Bianchi, arrojó 11 votos de aprobación a los tres proyectos de resolución expresando su rechazo a la posible eliminación o modificación del régimen de Zona Fría, beneficio que actualmente permite a miles de usuarios acceder a descuentos en las tarifas de gas natural y los 4 votos negativos del bloque de La Libertad Avanza. Estuvieron ausentes en la sesión Grizutti (FP), Sol Ormaechea (LLA) y Unanua (Pro). Hay que recordar que los tres proyectos se deben a la posibilidad de que se avance con cambios en la Ley Nacional 27.637, sancionada en 2021, que amplió el régimen de Zona Fría a numerosas localidades del país, entre ellas Nueve de Julio.

El cuarto proyecto de Resolución por Hechos Violentos perteneció a LLA fue aprobado por unanimidad y cuyos detalles ya había adelantado en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) el jefe del bloque, Luis Moos (ver Semanario Extra ‘Pedido de informes por hechos violentos y estado de cámaras de monitoreo del 28 mayo 2026).

El quinto fue el Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo solicitaba autorización al cuerpo a aceptar la única oferta de la licitación privada por adquisición de combustible en surtidor por un monto de $38.912.300 que fue aprobado por unanimidad.