Sábado sinfónico en el Salón Blanco

Hoy sábado 30 de mayo, a las 20:00 horas, el Salón Blanco Municipal abrirá sus puertas para una nueva entrega del ciclo «Mayo Sinfónico», una iniciativa organizada de manera conjunta por la Dirección de Cultura local y la Orquesta 9 de Julio, bajo la dirección del maestro Cristian Luzza. El concierto de este año promete un despliegue artístico de gran envergadura. El escenario no solo contará con los músicos locales, sino que sumará la participación especial de la Orquesta de Guitarras del Conservatorio Juan R. Pérez Cruz de Junín, integrantes de la Orquesta de General Viamonte y un cuerpo de coreutas bajo la dirección de Cristian Medina.

Nacido en 2019, este festival surgió con la identidad de ser un espacio propio de la ciudad, diseñado originalmente para incentivar a los músicos locales a través del intercambio y la convivencia con otras agrupaciones. A lo largo de su trayectoria, el evento ha consolidado su propuesta sumando a su programación a diversos cuartetos, dúos y conjuntos de la región. Sin embargo, esta edición guarda un significado especial. El encuentro estará enfocado en exhibir el crecimiento de los propios talentos de la Orquesta 9 de Julio, quienes se han formado en el seno de la institución a lo largo de sus primeros diez años de vida. Como es habitual en esta propuesta, la entrada será libre y gratuita, facilitando el acceso de toda la comunidad a la música clásica.