La cebra galopa en la Biblioteca



Después de haberlo presentado en el Salón Blanco con una gran acompañamiento de la gente, Emiliana Chávez estará hoy sábado a las 10 30 en la Biblioteca José Ingenieros, realizando otro encuentro con su libro «El galope de la Cebra» con el cual busca utilizar la literatura infantil como puente para abordar las «enfermedades invisibles» y la importancia de la salud emocional desde la infancia. A través del cuento «El galope de la cebra», se propone un espacio donde los niños, niñas y sus familias puedan identificar que no todos los procesos de salud son visibles, revalorizando la figura de la red de contención (familia, amigos y médicos) y el respeto por los tiempos y necesidades del propio cuerpo. La entrada es libre, gratuita y la inviatción es para toda aquella persona que guste ser parte.

