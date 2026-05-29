Hugo Enríquez: «Seguimos igual, estancados»

El presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio estuvo en Agro 9 Radio (Supernova 97.9) y dejó un mensaje de desazón frente al tema del estado y mantenimiento de la red vial del Partido. «Llegamos a un punto en que no hay propuesta concreta», expresó Hugo Enríquez,»La Mesa de Emergencia que trabajó bastante bien hasta febrero, recien volvió a reunirse hace casi un mes pero no hay propuestas porque el Ejecutivo se escuda en que no tiene plata ni maquinarias»

Además, agregó que hoy casi el 70 por ciento de los caminos está en estado deplorable, muchos siguen intransitables a pesar que hace un mes que casi no llueve. reconoce que se han reparado algunos tramos, algunos trabajos de alcantarillado pero no hay un plan de acción.

Respecto al reclamo por la tasa de Red Vial, Enríquez reconoce que «el productor esta cansado, no quiero pagar por un servicio que no tiene». Y dejó una advertencia a las autoridades: «Si frenas la rueda de la productividad, en algun momento te pasa la factura. Si no hay solucion va a haber un recorte económico que impactará en la ciudad«.

También explicó que se elevó un nuevo pedido de emergencia a Provincia porque hay dos zonas, la sur y la oeste, muy complicadas nuevamente. Quiroga y La Niña están en una situación complicada.