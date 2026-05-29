Miguel Cabrer y el doble desafío en La Niña

Quién es el actual gerente de la Usina eléctrica popular de La Niña Ltda. Miguel Cabrer, acostumbrado a las dificultades y apuros ha que lo somete su cargo con todas las implicancias derivadas de tarifas y servicios brindados dentro de la emergencia hídrica ha encarado la tarea de conducir el Club Atlético La Niña, algo que se le podría subrayar como ‘la difícil tarea’ de conducir un club, casi exclusivamente de fútbol, que acaba de descender de categoría.

Pero a Miguel, acostumbrado a lidiar con los problemas, la faena no lo atemoriza ni lo desalienta. Basta escucharlo con su hablar sereno para certificar que este nuevo desafío lo conducirá, junto a otros tan intrépidos como él, a llevar al tricolor nuevamente a la división ‘A’.

La ‘Cooperativa eléctrica’ y el Club Atlético son las dos instituciones más importantes de La Niña y Cabrer lo sabe: “Estamos iniciando una nueva etapa en el club y viendo cómo encaramos esta temporada, tratando de organizarnos”.

La renovación de la Comisión Directiva se dio en la asamblea del sábado 16 de mayo pasado y ya tienen en el horizonte inmediato el comienzo del torneo de ascenso el domingo 26 de julio. Está acompañado por Fabián Martínez como secretario y Magali Gómez como tesorera en la conducción de la entidad. “Hay que seguir peleando y tratar de volver a primera” dice Miguel convencido y anticipa: “El club cumple muchos roles, tenemos muchos proyectos, muchas ideas y las vamos a ir concretando a medida que se pueda”.

Justamente en lo que tienen por delante cuenta: “Anoche viajamos a 9 de julio porque comenzaban la pretemporada del equipo y en esta primera semana estuvimos abocados en el tema de fútbol porque los tiempos son cortos y se decidió continuar con el cuerpo técnico que estuvo el año pasado, con Diego San Miguel y su equipo y ahora, se está viendo incorporar algún jugador porque todo el plantel que tenemos es del pueblo. Por ahí necesitamos algunos refuerzos, porque sabemos que el campeonato de ascenso es competitivo también”.

También anticipa la organización de un evento para el mes que viene, un fogón “para terminarlo con un baile, porque también necesitamos recursos y uno de los grandes problemas en los pueblos, es generar recursos, y al haber poca gente si no se hacen eventos todos los meses se hace muy difícil”. Será el sábado 13 de junio con una entrada de $2.000 “muy económica-dice Miguel– para que la gente de todo el pueblo y toda la gente ligada a La Niña pueda llegarse al fogón, con números artísticos que será desde las 20 a las 24 hs y el cierre con baile con Fabi de Carlos Casares y Pyno’de French”.

La generación de esos recursos todavía es motivo de estudio para los dirigentes del Club Atlético La Niña, pero que el técnico continúe es un alivio para ellos “porque si no hay que salir a buscar a alguien y Diego ya tiene su grupo armado y ya el plantel de jugadores lo conoce y para Diego es una revancha porque él recordemos que el año pasado agarró el equipo a mitad de campeonato y no pudo elegir ningún jugador, no pudo hacer pretemporada y bueno, nosotros vimos que debíamos darle una segunda oportunidad porque trabaja muy bien, es muy responsable y que pueda elegir algún jugador y que pueda iniciar el torneo desde el comienzo”.

Unida a la realidad del club del pueblo, Miguel Cabrer desde su lugar de gerente de la Usina eléctrica popular de La Niña Ltda. contó parte de la actualidad de la entidad cooperativa: “Superadas hoy las condiciones de los caminos, si bien hay caminos con problema, pero ya son otros, podemos llegar a la mayoría de los lugares que nosotros entendemos, que es todo el cuartel quinto. Hubo un momento que no podíamos, no podíamos llegar ni a Quiroga ni para Carlos Casares, ni por el ‘Camino Fantasma hacia ruta 5. Y hoy está todo habilitado, así que nos facilita un montón para un mejor servicio y a medida que se puede se van reparando, se van haciendo los trabajos y tratar de prestar el servicio de la mejor manera”.