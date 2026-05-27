French: Gentile habló de luz y consenso, nada de la planta clausurada

Por Redacción Extra Digital



La localidad de French fue sede del acto oficial por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo. La intendente María José Gentile encabezó la ceremonia en la Plaza San Martín, acompañada por el presidente del Concejo Deliberante Esteban Naudín, concejales, funcionarios, fuerzas de seguridad y una nutrida concurrencia de vecinos. Hubo chocolate caliente, tortas y pasteles. Hubo banderas de ceremonia. Hubo himno y emoción patriótica. Y hubo un silencio que habló más que todo el discurso.

En su mensaje, Gentile convocó a construir la patria desde el compromiso y la unidad. Recordó que el primer documento de la Primera Junta establecía que «la confianza del pueblo es nuestro principal sostén» (quizás no fue la frase más felíz teniendo en cuenta que el ranking mensual de intendentes realizado por la consultora CBGlobalData y publicado en este medio, la tiene última entre los diecinueve intendentes de la Cuarta Sección con apenas 5,2% de imagen positiva y bajando). Habló de consenso, de diálogo, de bien común. Durante el Tedeum, dirigentes e instituciones encendieron una vela como símbolo de paz. «Esa luz representa el deber que tenemos de iluminar el camino del consenso«, dijo la intendenta. Hermoso simbolismo. Pero más humo que vela.

Nadie le exige a una intendenta que interrumpa un acto patriótico para hablar de expedientes judiciales. Pero cuando se elige una localidad con una causa ambiental abierta, con una sentencia judicial firme y con tres establecimientos educativos afectados como escenario del acto más importante del calendario cívico, la elección misma es un mensaje. Y los mensajes, en política, también se leen.

A metros de ahí, la planta de Henolaje Agroservicios S.A. sigue clausurada por orden del Juzgado de Faltas Nº 1 de 9 de Julio. La sentencia del Dr. Pedro Rebottaro, fechada el 6 de abril de 2026, dispuso la clausura preventiva del establecimiento y una multa de $574.380 porque la empresa no cumple los requisitos exigidos para su habilitación. Esa sentencia llega a la intendenta por escrito y bajo firma desde el 13 de abril.

Entre las banderas de ceremonia que dieron marco al acto estaban las de la Escuela Primaria Nº 12 y el Jardín de Infantes Nº 903. Las mismas instituciones cuyos alumnos pasan entre cuatro y siete horas diarias a escasos metros de esa instalación clausurada. Llamó la atención, sin embargo, una ausencia: la Escuela de Educación Secundaria Nº 5 de French, que funciona en el mismo edificio que la Primaria Nº 12, no estuvo presente en el acto con su bandera de ceremonia.

Gentile no mencionó la planta. No mencionó la sentencia. No mencionó el requerimiento formal que Guardianes de la Ecología presentó ante su despacho el 3 de febrero de 2025 solicitando informe sobre el impacto ambiental, y que el municipio nunca respondió.



Tampoco mencionó que el Honorable Concejo Deliberante de 9 de Julio ya votó por mayoría rechazando la habilitación de la planta. El presidente de ese cuerpo, Esteban Naudín, estaba parado a su lado durante el acto. Pintoresco. Todo lo esperable de un acto oficial por una fecha patria, con discursos llenos de palabras de ocasión, frases pomposas, buenos deseos y silencios buscados.

«Cuando los intereses individuales se postergan para buscar un bien común, somos capaces de transformar cualquier realidad«, afirmó la intendenta ante los vecinos de French. Los chicos de la Primaria Nº 12 y de la Secundaria Nº 5 van a la escuela todos los días. La planta sigue clausurada. La sentencia sigue vigente. El requerimiento de Guardianes sigue sin respuesta. Esa también es una realidad. Y también está esperando ser transformada.