Informe sobre trabajos en caminos del Partido



La Municipalidad de Nueve de Julio informó los trabajos realizados entre el 11 y el 16 de mayo, enfocados en la reconstrucción, mantenimiento y mejora de la transitabilidad de los caminos rurales y desagües en diversos puntos clave del distrito.

En la zona de Morea, los equipos viales concentraron sus esfuerzos en el trayecto que conecta la Ruta 40 con el deslinde de 25 de Mayo. Allí, se utilizó maquinaria pesada para la reconstrucción del camino, tareas de perfilado y el tapado de pozos. Por su parte, en la zona de Fauzón, se desplegó una máquina de arrastre con el objetivo específico de agilizar el tránsito en el camino P-1.

Conectividad y prevención hídrica en French y La Niña

La localidad de French, en el denominado «Camino Fantasma» y en el camino T-198, se ejecutaron tareas de nivelación y relleno de baches utilizando palas y camiones. Asimismo, en el sector de «Las 5 Esquinas», el personal municipal instaló una nueva alcantarilla y rellenó una zona baja. En un esfuerzo por normalizar la circulación tras el período de inundaciones, las cuadrillas volvieron a colocar tierra en las alcantarillas próximas a la antena, las cuales habían sido retiradas de forma preventiva durante la emergencia hídrica.

Los operativos también llegaron a la zona de La Niña, donde las tareas en el «Camino Fantasma» se extendieron hacia «La Rosita» con el soporte de motoniveladoras y camiones, un despliegue que las autoridades planean continuar hasta alcanzar la localidad de Quiroga. En paralelo, dos motoniveladoras trabajaron en la reconstrucción del camino de Azcuaga hasta la escuela «La Casualidad», mientras que en el sector de «El Pajarito» se avanzó con una media reconstrucción de la calzada. Para evitar futuros anegamientos y garantizar el paso vehicular, una retroexcavadora realizó tareas de extracción lateral e instaló una alcantarilla estratégica en el camino que une La Vía con La Niña.

Mejoras en el acceso a Dennehy

Finalmente, el municipio intervino en la zona de Dennehy, entre la calle Mitre y el acceso a la localidad, donde se dispuso de palas mecánicas y dos camiones para rellenar con tierra los pozos pantanosos, una medida que busca asegurar un flujo de tránsito seguro y sin interrupciones en el sector.