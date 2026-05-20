China volvió a mover el tablero del agro

El lunes arrancó con verde generalizado en la Bolsa de Chicago y los productores argentinos tuvieron motivos para prestar atención. La soja saltó US$13,23 por tonelada hasta cerrar en US$445,70; el maíz subió US$8,37 y el trigo ganó US$10,56. No fue casualidad ni ruido de mercado: fue China. El detonante fue el anuncio de la Casa Blanca que siguió a la cumbre Trump–Xi Jinping en Pekín. Según Washington, Pekín se comprometió a incrementar sus importaciones agrícolas desde Estados Unidos en al menos US$17.000 millones en los próximos tres años. Un número que el mercado tomó al pie de la letra, al menos por ahora.

El dato clave que señalan los analistas es que ese monto vendría por encima de los compromisos previos de compra de soja asumidos por China a fines del año pasado, cuando el mercado ya estimaba unas 25 millones de toneladas por campaña. Si se concretan nuevos negocios adicionales de maíz, trigo, sorgo y proteínas cárnicas, el impacto sobre los precios podría prolongarse.



Sin embargo, la euforia tiene sus límites. El Ministerio de Comercio chino calificó los resultados de la cumbre como «preliminares» y aclaró que los equipos técnicos aún negocian los detalles. Un operador europeo consultado por Reuters fue más directo: el acuerdo «es muy vago y China no ha cumplido declaraciones similares en el pasado«. La historia reciente de la guerra comercial chino-estadounidense aconseja prudencia.

En el trigo, la ecuación agrega otra variable: más del 70% del área sembrada en Estados Unidos atraviesa condiciones de sequía, y el USDA proyecta la cosecha más baja desde 1972/73. Oferta apretada más demanda potencial es una combinación que difícilmente el mercado ignorará.

Para el campo argentino, la pregunta de siempre es si estos precios llegarán a tiempo y con tipo de cambio suficiente. El rally de Chicago es una señal. Convertirlo en ingreso real depende de variables que, como siempre, se dirimen bastante más cerca de casa.

Fuentes: Zeni, Granar, Reuters.