Federación Agraria Argentina tuvo su cónclave en 9 de Julio

Por Carlos Graziolo

La Federación Agraria Argentina (FAA) realizó este sábado 2 de mayo una reunión estatutaria itinerante con representantes de las filiales del «Distrito 9», acompañando especialmente a la nueva filial de 9 de Julio. Estuvieron presentes las máximas autoridades nacionales de la entidad, Andrea Sarnari, presidente y el vice presidente segundo Claudio Angeleri. Se debatieron temas nacionales y la problemática del exceso de lluvias, gestionando tanto a nivel provincial como nacional. “La situación de los pequeños productores es complicada porque el gobierno prioriza la macroeconomía sobre la micro, aunque seguimos gestionando y dialogando para mejorar la situación, especialmente en lo hídrico”, dijo el vicepresidente segundo Claudio Angeleri.

Residente en 25 de mayo, Angeleri dialogó con Extra Digital y dijo: “Es una reunión que estatutariamente tenemos que cumplir cada 2 meses y en esta ocasión acompañando a su presidente, Patricia Gorza, y a todos los integrantes de la filial que están representandos, delegados de las filiales de las distintas entidades de base que tenemos en este distrito”

La Federación Agraria todavía integra la mesa de enlace: “Esa Mesa de Enlace está trabajando permanentemente y estamos en comunicación con todos los dirigentes, con los presidentes y hacemos reuniones periódicas y concurrimos muchas veces a reuniones a nivel nacional y a nivel provincial. También está la mesa de enlace provincial.”

Extra Digital – ¿Y qué resultado vienen observando y en qué situación están los pequeños y medianos productores que representa Federación Agraria con respecto a las políticas del gobierno nacional?

Claudio Angeleri – La verdad que es un es una situación complicada; siempre lo fue en todos los gobiernos que se vienen sucediendo, porque el pequeño productor es el eslabón productivo más golpeado, por la escala que producimos. Se hacen gestiones, y el gobierno está escuchando. lo que pasa es que, tienen una política hoy que están viendo la macro y no la micro, y eso nos preocupa y mucho, pero, estamos dialogando y gestionando cosas como es ahora en este caso, que estamos hablando también del tema hídrico de esta zona de obras que se han discontinuado y reiniciado en forma lenta (Cuenca del Salado) que traería soluciones al escurrido rápido

ED – ¿Qué opinión le quedó de esa reunión con la entonces ministra Patricia Bullrich y de los resultados, posteriores?

CA – En ese momento la ministra hizo anuncios que con la magnitud del agua que había en esta zona fueron escasos, dieron resultados parciales, pero, eso no fue algo definitivo, y hoy están sufriendo las mismas consecuencias que esos 11 meses de padecimiento, y la verdad, que estamos poniendo foco en eso. En las últimas reuniones que tuvimos con la Secretaría de Agricultura de Nación volvimos sobre sobre el tema y la necesidad de avanzar en ello.

ED – ¿Quedan todavía pequeños productores o arrendatarios, como fue el al nacimiento del Grito de Alcorta en 1912 que dio origen a la creación de la Federación Agraria Argentina, ¿Queda esa figura todavía?

CA – No, la figura esta aggiornada los tiempos que corren, cada vez menos. En la década del 90, desaparecieron más de 100 mil productores, y vemos que año a año, cada vez productores de baja escala van desertando de lo que es la producción agropecuaria. Existe la figura, pero en menor cantidad. Pero es una figura que somos muchos, los que producimos poco dentro del volumen que se produce a nivel nacional, tanto de granos como como de ganadería, pero que somos un actor fundamental para los pueblos del interior, Que generamos arraigo, generamos movilidad económica en los pueblos del interior. Obviamente, no somos los únicos, sino con la parte comercial y la parte industrial, pero somos un eslabón fundamental, y la FFA desde 1912, que se arroga la representación de los pequeños y medianos productores, aquellos que producen a baja escala.

Para Angeleri las obras del plan maestro de la cuenca del Salado avanzan muy lento y no alcanzan para resolver los problemas de inundaciones. La parte provincial está licitada, pero explica que “llevará mucho tiempo (700 días). Las ayudas nacionales han sido insuficientes y la situación sigue complicada, con fondos frenados y obras auditadas, lo que agrava el riesgo ante nuevas lluvias. Tiene que haber una fuerte impronta, con políticas públicas que respalden al pequeño productor”.

Consultado sobre el universo de adherentes a la FAA expresó: “Los pequeños productores cada vez son menos, pero seguimos siendo clave para el interior. Necesitamos políticas públicas que nos respalden y seguimos luchando”.