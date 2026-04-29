Tasa Vial y caminos: Crece la opción Judicial en la ruralidad bonaerense

Lo que comenzó como una queja aislada en el interior de la provincia de Buenos Aires se ha transformado en un movimiento legal coordinado que amenaza con poner en jaque las arcas de múltiples municipios. Productores rurales de otros 16 distritos manifestaron su intención de recurrir a la Justicia para denunciar el estado de abandono de los caminos rurales, argumentando que las tasas que pagan por su mantenimiento no se traducen en obras concretas.

Esta escalada del conflicto surge tras el precedente sentado en distritos como Azul, donde la Justicia comenzó a fallar a favor de los contribuyentes rurales. El eje de la disputa radica en la naturaleza jurídica de la «tasa vial»: a diferencia de un impuesto general, una tasa debe representar la contraprestación de un servicio efectivo. Según denuncian los productores, el dinero recaudado se desvía habitualmente para cubrir gastos corrientes de las municipalidades, mientras que la red secundaria y terciaria de caminos se vuelve intransitable durante las épocas de lluvia o cosecha.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) ha seguido de cerca este proceso, que refleja un malestar profundo en el sector agroindustrial. Los productores sostienen que la falta de infraestructura adecuada no solo incrementa los costos logísticos para retirar la producción de granos y ganado, sino que también afecta la vida cotidiana de las comunidades rurales.

El frente judicial que se está gestando incluye a distritos de peso en la economía provincial, donde las asambleas de productores han decidido dejar de lado las mesas de diálogo agotadas para pasar a la acción legal. La estrategia busca que la Justicia obligue a las intendencias a presentar planes de obras detallado, transparentar el uso de los fondos específicos asignados a la vialidad rural y, en algunos casos, la devolución de lo aportado.

Desde el ámbito político, el reclamo es visto con preocupación, ya que un fallo masivo a favor de los productores podría obligar a una reestructuración completa de los presupuestos municipales. Mientras tanto, la tensión en las zonas rurales continúa creciendo, marcando un nuevo capítulo en la histórica y compleja relación entre el sector agropecuario y los gobiernos locales por el manejo de los recursos públicos.