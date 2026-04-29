Sin patente 2 – Municipio en infracción

Es dificil cortar con un éxito, más cuando las historias brotan, se acumulan. Hay que aprovechar el tsunami creativo. Y la saga de «Haz lo que yo digo, no lo que yo hago» parece confirmar esa máxima del mundo del espectáculo. Después del episodio ·»Embarrados» de la semana pasada, siete días después llega el nuevo capítulo, «Sin Patente 2«.

Asi es, la realidad supera cualquier ficción. Si creían que después de la exposición pública de la camioneta y el camión de la Secretaria de Urbanismo (teléfono, Poggi!!) sin patente y/o con patente rota, en clarisima infracción, alguien iba a cuidar lo que queda de la diezmada flota de vehiculos municipales, bueno, la respuesta está a la vista y estacionada en la calle Santa Fe al 300 (locación muy buscada ya que es ahi nomas de donde se rodó «Estacioname la pala«, otro éxito de esta saga). Otro vechículo municipal sin patente, en este caso, está bien a la vista la utilidad del camión. Cosa que llamó la atención a los vecinos de la zona que nos hicieron llegar este material.

La realidad supera cualquier guión. Ya califica como impunidad o para decirlo en términos directos, de entrecasa, evidentemente a la gestión le importa un….(completar con lo que prefiera) el seguir incumpliendo con sus vehiculos las normas que, como venimos repitiendo, es el mismo municipio el encargado de hacer respetar, y sancionar a aquellos que la infrinjan. Nuevamente, quien controla y/o sanciona al Municipio?

Este es el ejemplo número 6 de esta saga de terror, todo expuesto en la via pública, a la vista de todos y delante de las narices de cualquier vecino. O sea, impunemente. Lo que se necesita es una explicación a esta desidia. Si hay crisis, que no se note porque, repetimos, con qué autoridad el municipio va a infraccionar si es el que rompe la regla?

Con todos estos ejemplos, qué más necesita la Intendente para bajar linea? Qué espera el Secretario del Area de cada uno de estos vehiculos en clara infracción para decirle a los encargados que no circulen hasta que no estar en regla? Qué necesita un funcionario para hacer lo que tiene que hacer? Ganas, autoridad, aptitud, voluntad, interés, capacidad. Cosas que, a la luz de los hechos, no se tienen…como las patentes.