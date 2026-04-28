El balance la 7ma Carrera de 9 de Julio

El pasado fin de semana fue especial para el deporte nuevejuliense, ya que se llevó a cabo la séptima edición de las carreras de 7 y 21 kilómetros de la ciudad con cerca de 950 participantes. Desde el sábado a las 10 de la mañana, cuando comenzó la entrega de kits en la Municipalidad, hasta el domingo después del mediodía, momento en el cual finalizó la premiación, muchas personas de diversas edades se encontraron en el centro de la ciudad para disfrutar de una gran jornada.

Este lunes, Héctor “Yuyo” Benítez, organizador del evento junto a Leandro Moretti y José Ramírez, se acercó al estudio de Supernova 97.9 para comentar en “Supernova Deportivo” su análisis acerca de lo que fue el evento y transmitir los puntos a favor que tuvo esta edición y los aspectos a mejorar de cara a la próxima. También estuvo su hija, Paula Benítez, que participó y tuvo un gran desempeño en la carrera del sábado por la tarde, en la que corrieron alrededor de 300 chicos y chicas de la educación primaria.