Medidas contra la «horda de motos»

Frente a la Estación de Policía Comunal de Nueve de Julio, una hilera de motocicletas retenidas sirve como testimonio visual de una problemática que ha puesto en jaque la tranquilidad de los vecinos. En una conferencia de prensa, autoridades municipales y policiales presentaron los resultados de un despliegue de seguridad que terminó con el secuestro de veinte unidades durante el último fin de semana, en el marco de un plan integral de ordenamiento urbano. La convocatoria pareció ser la respuesta casi obligada a las continuas quejas en aumento de los vecinos por un problema que está a la vista y, sobre todo, a oídos de todos.

El subsecretario de Seguridad y Tránsito, Walter Depaoli, fue el encargado de abrir el balance oficial, subrayando que estos operativos son la respuesta directa a las constantes molestias generadas por lo que denominó como “hordas de motocicletas”. Según el funcionario, el éxito de la medida radica en un trabajo articulado entre la Policía Comunal, la Dirección de Tránsito, la Guardia Urbana y el soporte estratégico del centro de monitoreo municipal, permitiendo una vigilancia constante que trasciende los controles estáticos de rutina.

La estrategia oficial no se agota en la vía pública. Depaoli advirtió que la municipalidad ha decidido elevar el nivel de presión mediante la intervención judicial. Esto implica que, en aquellos casos donde los infractores logran evadir los puestos de control, se inician investigaciones que derivan en pedidos de órdenes de allanamiento. De este modo, la persecución de estas conductas deja de ser meramente operativa para convertirse en un proceso de investigación penal y civil.

Por su parte, el comisario inspector Carlos Barrena, titular de la Policía Comunal, ofreció detalles técnicos sobre el estado de los vehículos incautados. Muchas de las motocicletas presentan condiciones de precariedad extrema, careciendo de luces, patentes o frenos funcionales. Sin embargo, el punto de mayor conflicto sigue siendo el uso de escapes libres o adulterados, diseñados específicamente para aumentar el nivel de ruido, un factor que Barrena identificó como el principal motor de malestar en la comunidad.

El jefe policial explicó que la planificación de los operativos es dinámica y se ajusta según el mapa de puntos críticos de la ciudad. Asimismo, hizo un llamado enfático a la responsabilidad social, apelando directamente al rol de las familias. Para las autoridades, la prevención comienza en el hogar, instando a los padres a tomar conciencia sobre los riesgos mortales que implican estas conductas.

Este esquema de control se mantendrá de manera sostenida en el tiempo. La meta final, según sostuvieron, no es el secuestro masivo en sí mismo, sino la construcción de un entorno urbano donde el respeto por las normas de tránsito y el derecho al descanso de los ciudadanos sean la norma y no la excepción. Por ahora, las veinte motocicletas exhibidas frente a la comisaría permanecen como un recordatorio del costo de desafiar las leyes de convivencia en Nueve de Julio. La pregunta de la Comunidad es si esto es suficiente para una problemática que, más allá de estas acciones, parece estar lejos de los objetivos buscados.