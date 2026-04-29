Poggi: Secretario de Obras Públicas a la fuerza

Por Juan Manuel Jara
Después de dos meses de incertidumbre, la Intendente María José Gentile oficializó a Cristian Poggi como jefe de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, cerrando así un capítulo de transición que se extendió más de lo previsto. Hasta ahora, Poggi se desempeñaba de manera interina en el cargo.
Desde antes de la renuncia de Juan Pablo Boufflet en marzo pasado, el Palacio Municipal se vio inmerso en una búsqueda de un reemplazante externo que se hiciera cargo de la cartera, una tarea que resultó ser mucho más compleja de lo previsto.
La dura realidad de la gestión municipal y la presión política que conlleva una Secretaría que gestiona servicios esenciales y en contacto directo con el vecino, habría desalentado a varios candidatos evaluados. No hubo suerte. Ofrecimientos varios, pero nadie quiso hacerse cargo. Los “no” abundaron y las opciones se agotaron.
Esta falta de un aire nuevo obligó a la Intendente a mirar hacia adentro de su propio equipo de trabajo y acepter que Poggi, que fue el número 2 de Juan Pablo Boufflet, era la unica opción que le quedaba. Su interinato, que inicialmente se percibía como una medida de emergencia para asegurar que el area, muy cascoteada desde lo rural y lo urbano, siguiera en marcha, terminó convirtiéndose en la solución definitiva ante la imposibilidad de hallar a quien aceptara el reto de liderar la secretaría en el actual contexto económico y las falencias en la cual está inmersa.
Pero Poggi nunca fue una opción, hasta que no hubo opción. Los rechazos y negativas de varios terminaron por obligar a Gentile a nombrarlo. Fuentes del Palacio municipal, ya durante el intenso 2025 que tuvo a esta Secretaria ,literalmente, con el agua al cuello, marcaban algunos chispazos entre Boufflet y su segundo. Su reticencia a hablar públicamente siendo segundo se verá expuesta en el nuevo cargo. Un área al rojo vivo en donde el silencio, en el estado de situación actual, no es opción.
A favor de Poggi hay una pesada: fue quien puso la cara y se bancó la ira del productor agropecurio Pedro Marra, en un viralizado incidente, aquel recordado lunes de furia rural que invadió el Palacio Muncipal. Poggi se bancó estoicamente las duras recriminaciones mientras JPBoufflet estaba de licencia y Gentile en Luján acompañando (digamoslo, en un acto menor) al gobernador Kicillof. Ahi se ganó muchos puntos.
Llamaba la atención la no comunicación pública de la renuncia de Boufflet al cargo. Todo se sabía, pero no se comunicaba. Los motivos? Inexplicables. La información acredita que durante la reunión formal de asunción, de la que también participó el subsecretario de Servicios Públicos, Carlos Balle, la jefa comunal delineó las prioridades para la nueva etapa. Poggi recibió directivas para acelerar trabajos pendientes y optimizar la operatividad de los servicios básicos. Y va a tener que rendir examen a diario, porque no son pocos los que lo miraban de reojo y ponian en duda sus aptitudes para el cargo anterior, lo que ahora se verá con lupa teniendo a su cargo toda la Secretaria.
La oficialización de Cristian Poggi busca, en última instancia, sepultar la sensación de imporvisación que rodeaba a la Secretaría de Obras Públicas desde marzo y dar asi una señal de ordenamiento en un área absolutamente en deuda, donde cualquier demora se traduce, casi de inmediato, en el malestar de la comunidad. Una Comunidad cuya paciencia cada vez es menor.