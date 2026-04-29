Poggi: Secretario de Obras Públicas a la fuerza

Después de dos meses de incertidumbre, la Intendente María José Gentile oficializó a Cristian Poggi como jefe de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, cerrando así un capítulo de transición que se extendió más de lo previsto. Hasta ahora, Poggi se desempeñaba de manera interina en el cargo.



Desde antes de la renuncia de Juan Pablo Boufflet en marzo pasado, el Palacio Municipal se vio inmerso en una búsqueda de un reemplazante externo que se hiciera cargo de la cartera, una tarea que resultó ser mucho más compleja de lo previsto.

La dura realidad de la gestión municipal y la presión política que conlleva una Secretaría que gestiona servicios esenciales y en contacto directo con el vecino, habría desalentado a varios candidatos evaluados. No hubo suerte. Ofrecimientos varios, pero nadie quiso hacerse cargo. Los “no” abundaron y las opciones se agotaron.



Esta falta de un aire nuevo obligó a la Intendente a mirar hacia adentro de su propio equipo de trabajo y acepter que Poggi, que fue el número 2 de Juan Pablo Boufflet, era la unica opción que le quedaba. Su interinato, que inicialmente se percibía como una medida de emergencia para asegurar que el area, muy cascoteada desde lo rural y lo urbano, siguiera en marcha, terminó convirtiéndose en la solución definitiva ante la imposibilidad de hallar a quien aceptara el reto de liderar la secretaría en el actual contexto económico y las falencias en la cual está inmersa.