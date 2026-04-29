Petróleo en alza entre tensiones en medio oriente



Los precios internacionales del crudo volvieron a subir con fuerza ante el estancamiento de las negociaciones diplomáticas en Medio Oriente, mientras que Emiratos Árabes Unidos anunció su salida de la OPEP a partir de mayo.

El barril de Brent —referencia para la Argentina y Europa— avanza 3,23% en la jornada y se ubica en US$111,73, su nivel más alto en tres semanas. En paralelo, el West Texas Intermediate (WTI), indicador clave en Estados Unidos, trepa 4,07% y alcanza los US$100,30. Ambos marcadores acumulan un incremento superior al 50% desde el inicio del conflicto. Si bien en los últimos días habían mostrado cierta estabilidad, hacia el cierre de abril retomaron la tendencia alcista y volvieron a perforar el umbral de los US$100.

Antes de la ofensiva militar del 28 de febrero, el Brent cotizaba en torno a los US$73 por barril. Desde entonces, la escalada bélica alteró el equilibrio de los mercados energéticos, en particular por el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía clave por la que transita cerca de una quinta parte del suministro global de petróleo.

El nuevo impulso en los precios responde, en gran medida, a la demora en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que se desarrollan en Pakistán, sin avances concretos hacia un acuerdo que permita garantizar una paz duradera y normalizar la circulación en esa ruta estratégica. En este contexto, una encuesta reciente reveló que el 87% de los argentinos se muestra preocupado por el impacto económico del conflicto.

En paralelo, Emiratos Árabes Unidos confirmó que abandonará la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a partir del 1° de mayo, en una decisión sorpresiva para el mercado. El país, miembro del bloque desde 1967 y cuarto productor del grupo con unos 3,5 millones de barriles diarios, buscará así ampliar su capacidad de producción sin las restricciones del acuerdo vigente, que también incluye a Irán. El ministro de Energía emiratí, Suhail Mohamed al-Mazrouei, señaló que la medida responde a una revisión integral de la política energética nacional y a la necesidad de proyectar la capacidad futura del país. Al mismo tiempo, destacó la cooperación histórica con la OPEP y el aporte realizado durante su permanencia en la organización.