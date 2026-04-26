El regreso de la enfermedad de la deuda

Por Javier J. Pappalardo

Hay en la Argentina una persistente tentación de simplificar lo complejo. La economía, en particular, suele ser reducida a comparaciones domésticas que, aunque eficaces desde lo pedagógico, resultan insuficientes para explicar la naturaleza de los problemas estructurales. Se repite, casi como un axioma, que el Estado debe comportarse como una familia: si los ingresos caen, el gasto debe ajustarse en la misma proporción. Sin embargo, esa analogía omite un dato central: la Argentina no es una economía con moneda fuerte ni con acceso estable al crédito en su propia divisa. Y, sobre todo, es un país condicionado históricamente por su restricción externa.

En ese contexto, el equilibrio fiscal deja de ser una consigna moral para convertirse en una consecuencia de límites materiales. Sin financiamiento genuino en moneda propia y con una demanda estructural de divisas que excede su capacidad de generación, el Estado enfrenta una restricción que no puede ignorar. Pero sería un error —uno frecuente— reducir el problema al nivel del gasto público. El resultado fiscal, lejos de ser una variable estática, está condicionado por el ciclo económico: en recesión, los ingresos se contraen con mayor intensidad; en expansión, se recuperan con mayor dinamismo. De allí que los ajustes basados exclusivamente en la contracción del gasto suelan derivar en un efecto paradójico: debilitan la actividad, erosionan la recaudación y terminan comprometiendo el mismo equilibrio que buscan alcanzar.

La experiencia argentina ofrece numerosos ejemplos de ese mecanismo. Cada vez que el ajuste se ha profundizado sin atender a sus efectos sobre la actividad, el resultado ha sido una mejora transitoria seguida de un deterioro más profundo. Cuando, además, ese ajuste alcanza áreas sensibles —infraestructura, transferencias federales, servicios básicos— el equilibrio fiscal se vuelve apenas una apariencia. No hay allí una corrección estructural, sino una postergación de obligaciones que termina afectando la capacidad productiva futura.

Tal vez la analogía adecuada no sea la del hogar, sino la de un organismo. En ese organismo, el gasto cumple funciones esenciales: sostiene la circulación económica, preserva la cohesión social y mantiene la estructura productiva. Reducirlo sin criterio puede generar, en el corto plazo, una sensación de alivio, pero a costa de debilitar sus defensas. Es un equilibrio frágil, que se sostiene mientras no se manifiesten sus consecuencias.

En ese marco, el endeudamiento externo aparece como un recurso recurrente. En sus etapas iniciales, suele ofrecer una solución inmediata: permite financiar desequilibrios, sostener el nivel de actividad y evitar correcciones abruptas. Pero cuando ese recurso deja de ser excepcional y se transforma en un mecanismo permanente para cubrir la brecha entre los dólares que la economía genera y los que demanda, el problema adquiere otra dimensión.

El rasgo distintivo de la economía argentina no es solamente el nivel de su deuda, sino la función que esta cumple dentro del sistema. Cuando un país necesita endeudarse de manera sistemática para sostener su funcionamiento externo, lo que está en evidencia no es solo un problema financiero, sino un desequilibrio estructural. La deuda, en ese sentido, no es la enfermedad: es el síntoma de una incapacidad más profunda para generar las divisas necesarias.

Los números, en este punto, son elocuentes. La combinación de pagos de intereses, dolarización de excedentes y demanda de importaciones supera de manera persistente la capacidad de generación de dólares del sector externo. Esa diferencia no se corrige mediante transformaciones productivas ni mediante cambios en los incentivos económicos, sino que se cubre con nueva deuda. El resultado es un círculo que se retroalimenta: cada solución transitoria incrementa la fragilidad del sistema. Como toda dinámica acumulativa, el endeudamiento tiene efectos que se potencian con el tiempo. Los intereses operan como un mecanismo automático de expansión del problema, mientras que la dependencia del financiamiento externo limita progresivamente los márgenes de decisión de la política económica. Lo que en un momento fue un instrumento de estabilización se convierte, con el tiempo, en un condicionante estructural.

La Argentina conoce bien ese recorrido. Modelos que priorizaron la estabilidad nominal mediante el ajuste y el endeudamiento lograron, en ocasiones, resultados iniciales alentadores. Pero, en ausencia de una corrección del desequilibrio externo, esos procesos terminaron enfrentando crisis cuando la capacidad de pago dejó de acompañar la dinámica de acumulación de pasivos.

La discusión de fondo, entonces, no debería centrarse exclusivamente en el volumen de la deuda, sino en su finalidad. Si el endeudamiento financia una transformación productiva capaz de ampliar la generación de divisas, puede ser una herramienta válida. Pero si se utiliza para sostener un esquema que demanda sistemáticamente más dólares de los que produce, se convierte en la manifestación de una inconsistencia estructural.

La economía argentina enfrenta, una vez más, ese dilema. Persistir en soluciones que alivian las tensiones en el corto plazo pero profundizan los desequilibrios en el mediano, o encarar una estrategia que aborde las causas del problema. Eso implica discutir no solo el gasto y el equilibrio fiscal, sino también el perfil productivo, la inserción internacional y la dinámica del sector externo.

Las analogías simplificadoras pueden ordenar el debate, pero también pueden ocultar sus aspectos esenciales. Y en la Argentina, ignorar las restricciones estructurales no las elimina. Solo difiere el momento en que se hacen evidentes. Porque, como ocurre con toda enfermedad que no es tratada en su origen, el costo final nunca es menor, es, inevitablemente, más alto y más difícil de afrontar