Al freezer: Electrolux congela la producción de heladeras

La reconfiguración del entramado industrial argentino sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con el repliegue productivo de Frimetal, firma que ensambla las marcas Electrolux y Gafa en su planta de Rosario. La compañía se encamina a discontinuar la fabricación de heladeras a partir de mayo, en un contexto signado por la caída del consumo y la creciente competencia de productos importados. La decisión, que aún aguarda confirmación formal del directorio, se inscribe en un proceso más amplio de retracción que la empresa viene ejecutando desde comienzos de año. En enero había dejado de producir cocinas y, con el eventual cierre de la línea de frío, abandonaría la fabricación local de uno de sus productos más representativos.

El impacto no se limita al plano productivo. La reducción de actividad se traduce en un ajuste sostenido de la dotación de personal. De una planta que llegó a emplear a unas 750 personas, actualmente se mantiene en torno a 250 trabajadores, con proyecciones internas que anticipan un recorte adicional hasta niveles cercanos a los 150 operarios. En la práctica, la operación quedaría restringida a una producción acotada de freezers y lavarropas, muy por debajo de la capacidad instalada original.

El caso refleja una tendencia más amplia dentro del sector manufacturero. La industria de línea blanca aparece entre las más afectadas por la combinación de demanda interna debilitada y condiciones externas menos favorables. La pérdida de poder adquisitivo de los hogares redujo el volumen de ventas, mientras que la mayor apertura comercial intensificó la competencia con bienes importados.

En el plano regional, los indicadores industriales de Santa Fe muestran un deterioro significativo. La actividad fabril exhibe caídas interanuales pronunciadas y una mayoría de los rubros registra niveles de producción inferiores a los del año previo. Dentro de ese universo, los electrodomésticos se destacan por su contracción, en línea con la retracción del consumo durable.



A nivel sectorial, la metalurgia atraviesa un escenario similar. La utilización de la capacidad instalada se mantiene en niveles bajos, reflejando la falta de pedidos y el aumento de la capacidad ociosa. Este fenómeno no solo impacta en la producción, sino también en las decisiones de inversión, que tienden a postergarse ante la incertidumbre y la baja rentabilidad esperada.

El avance de los productos importados añade presión sobre las empresas locales, especialmente en segmentos donde la competencia de precios resulta determinante. En ese contexto, el mercado interno muestra signos de achicamiento, lo que limita las posibilidades de recuperación en el corto plazo. La convergencia de estos factores configura un escenario en el que parte de la industria redefine su funcionamiento, con un menor peso de la producción local y una mayor orientación hacia esquemas de ensamblaje o comercialización de bienes importados.

El caso de la planta de Rosario sintetiza esa dinámica: una empresa que reduce líneas, ajusta personal y reconfigura su operación frente a un entorno que combina recesión interna y cambios en las condiciones de competencia. Más allá de su desenlace puntual, el proceso expone las tensiones que atraviesa el aparato productivo en su conjunto.