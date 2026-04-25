Matías Civale: «La UCR debe promover una opción distinta»

Por Carlos Graziolo

De 2023 hasta 2025, el tandilense Matías Civale presidió el bloque UCR + GEN en la Cámara de Diputados bonaerense. Desde el 10 de diciembre de 2025 se desempeña como vicepresidente del cuerpo legislativo. Referenciado políticamente en Facundo Manes y Martín Lousteau, Civale se posiciona como un férreo opositor a las políticas del presidente Javier Milei y mantiene una estrecha relación política con el intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi. En diálogo con Temprano para todo (Supernova 97.9), el ex secretario de Gobierno municipal destacó el modelo de gestión de Tandil y planteó la necesidad de replicarlo a nivel provincial. Además, se expresó de cara a la interna radical de junio próximo.

—¿Qué destaca del modelo Tandil?

—Tandil es una ciudad que se ha transformado y hoy está entre las de mejor calidad de vida del país, según distintos informes universitarios. Tiene un crecimiento demográfico por encima de la media y un desarrollo sostenido en la construcción. Además, cuenta con una matriz productiva diversificada: agro, turismo, industria metalmecánica y, en los últimos años, un fuerte desarrollo en la industria del software. Hoy ese sector genera más de 2.800 puestos de trabajo directos y posiciona a la ciudad hacia el futuro.

—¿Cuál es la clave de ese desarrollo?

—El principal activo de Tandil es el trabajo público-privado. Más allá de las obras concretas —hospitales, centros de salud, infraestructura— hay un intangible que es una forma de construir ciudadanía. Ese modelo obliga a generar consensos entre sectores que muchas veces tienen intereses distintos.

—¿Puede dar un ejemplo concreto?

—La Usina Popular y Municipal de Tandil es un caso claro. Es una empresa con participación pública y privada, donde el municipio tiene un rol clave. No solo distribuye energía: también gestiona el relleno sanitario, impulsa proyectos de generación energética, desarrolla parques solares, brinda servicios de telecomunicaciones y hasta servicios de emergencia. Esa articulación genera resultados muy positivos.

—¿Este esquema se replica en otras áreas?

—Sí. Tenemos un Instituto Mixto de Turismo y distintos planes estratégicos vinculados al desarrollo agroalimentario y tecnológico. Todo se hace en conjunto con el sector privado, acompañando al sector productivo en lugar de ponerle obstáculos.

—¿Se puede trasladar este modelo a la provincia?

—Ese es nuestro objetivo. Queremos que la voz del interior productivo sea escuchada. Hoy hay una gran desigualdad: en un pequeño porcentaje del territorio vive la mayor parte de la población, mientras que en el interior muchas veces sentimos que las políticas públicas no llegan. Esto se ve en situaciones concretas, como las inundaciones o el estado de los caminos rurales.

—¿Cómo analiza la gestión del gobierno nacional?

—Es un gobierno que no solo no combatió la casta, sino que reproduce sus prácticas. Además, tiene un problema central: es un gobierno inhumano, que no piensa en el otro ni en el bien común. Predomina una lógica individualista.

—¿En qué se refleja eso?

—En la falta de sensibilidad social. Hoy vemos jubilados que no llegan a fin de mes, un sistema universitario desfinanciado y un modelo económico que funciona para muy pocos. La clase media, que históricamente fue el diferencial argentino, está en riesgo.

—¿Qué rol debe asumir el radicalismo?

—Tenemos la responsabilidad de construir una alternativa. Entendemos por qué la sociedad eligió un cambio tras el fracaso del último gobierno, pero hoy es necesario ofrecer una propuesta distinta, que mantenga cuestiones como el equilibrio fiscal, pero con una fuerte dimensión humana.

—¿Cómo se prepara el partido para ese desafío?

—Estamos atravesando un proceso interno de renovación de autoridades. Es parte de la vida democrática del partido. Las instituciones fuertes —incluidos los partidos políticos— son fundamentales para cualquier proyecto de país. Por eso promovemos la discusión interna y buscamos, si es posible, una lista de unidad que fortalezca al radicalismo como alternativa.