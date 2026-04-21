Buen debut de 9 de Julio en la LINOBAN

Los Toldos fue sede, el pasado domingo, del inicio de la Liga del Nororeste Bonaerense de Newcom (LINOBAN). El torneo, que reúne a diez delegaciones de la región, marcó el inicio de una temporada que busca consolidar esta disciplina adaptada como un espacio de integración y competencia para la región. Equipos provenientes de ciudades como Salto, Rojas, General Arenales, Junín y General Viamonte se dieron cita en una jornada marcada por la intensidad en la cancha y el espíritu deportivo.

Entre los protagonistas del debut estuvo la delegación de la Municipalidad de Nueve de Julio. Bajo la dirección técnica de Sebastián Palacios, el conjunto nuevejuliense cerró su primera presentación con un balance alentador tras disputar tres encuentros de alto voltaje. El equipo logró imponerse en dos de sus compromisos, frente a los combinados de Los Toldos y Rojas, mientras que sufrió una ajustada caída ante el representante de la UNNOBA de Junín.

El certamen fue diseñado con el objetivo de ofrecer rodaje y experiencia a aquellos jugadores que están dando sus primeros pasos en el Newcom. La organización pone el foco en el desarrollo de la disciplina y el disfrute del deporte. La próxima fecha será el próximo 10 de mayo en Junín. Allí, los equipos buscarán revalidar lo hecho en el debut y ajustar sus estrategias de cara a la etapa decisiva de una competencia que promete seguir creciendo en nivel y convocatoria.



