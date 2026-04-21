Operativos por la lluvia

La Municipalidad de 9 de Julio emitió un nuevo reporte de situación este martes ante la persistencia de las precipitaciones que, tras iniciarse con fuerza durante la madrugada del lunes, continúan afectando al casco urbano. Aunque la intensidad del fenómeno ha disminuido en las últimas horas, diversas zonas de la ciudad aún registran anegamientos significativos.

Equipos de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se mantienen desplegados en puntos estratégicos para agilizar el escurrimiento del agua. Las tareas principales se han concentrado en la limpieza de desagües pluviales, sumideros y canales. Durante la mañana de hoy, las cuadrillas intervinieron específicamente en los cruces de Vicente López y Planes con Rafael Obligado, así como en las intersecciones de French con Juan José Paso y French con Rojas, donde se realizó la extracción de agua acumulada sobre la calzada y el mantenimiento de cunetas.

Las autoridades locales confirmaron que estas acciones se sostendrán durante el resto de la jornada y se ampliarán a otros sectores afectados. En este contexto, el municipio ha renovado su llamado a la responsabilidad ciudadana, solicitando encarecidamente no sacar residuos a la vía pública mientras continúe el mal tiempo para evitar obstrucciones que puedan agravar las inundaciones.

Asimismo, se ha emitido una recomendación especial para los conductores, a quienes se les pide evitar las arterias anegadas. En caso de que circular sea una necesidad extrema, se insta a hacerlo a velocidad mínima para evitar que el oleaje provocado por los vehículos impulse el ingreso de agua a las viviendas colindantes.