Atlético se lució en el regional de Mini Hockey

El Club San Martín fue sede este sábado de la segunda edición del Encuentro de Mini Hockey, un evento clave para el desarrollo de las categorías formativas en la provincia. Bajo la supervisión de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, la jornada reunió a cientos de jóvenes deportistas con el objetivo de fomentar el aprendizaje antes del salto a la competencia profesional.

La actividad de la Zona 1 contó con la presencia de los dos clubes de 9 de Julio, el local y Atlético, junto a Ciudad de Bolívar y Huracán de Carlos Casares. En paralelo, el torneo extendió su alcance a otras localidades, la Zona 2 disputó sus encuentros en Junín y Lincoln, mientras que la Zona 3 congregó a los equipos de Saladillo, 25 de Mayo y Bragado, consolidando un esquema de integración regional sin precedentes para las divisiones menores.

El Club Atlético fue uno de los grandes protagonistas de la jornada al presentarse con una nutrida delegación liderada por Leny Luberriaga. La institución alineó cinco equipos en octava división, dos en novena y cinco en décima, una cifra que refleja la sólida base de jugadoras con la que cuenta la entidad. Las pequeñas deportistas compitieron en canchas adaptadas según su edad, priorizando la formación técnica y el espíritu deportivo sobre los resultados numéricos.

Tras el éxito del encuentro, la Subcomisión de Hockey del Club Atlético expresó su satisfacción por el desempeño de sus jugadoras y recordó que la formación continúa durante la semana. La inscripción permanece abierta para nuevos alumnos, con horarios vespertinos repartidos entre lunes, miércoles y viernes para estudiantes desde jardín de infantes hasta sexto grado. Asimismo, el club ofrece módulos especiales al final de la jornada para aquellos que asisten a clases en el turno tarde, garantizando que el deporte sea accesible para toda la comunidad educativa.