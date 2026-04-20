La rave papal con el cura DJ vibró en la Plaza de Mayo

Pintoresco, disruptivo, colorido y, por qué no, una nueva forma de transmitir el mensaje a las nuevas geenraciones. En el corazón de Buenos Aires, donde las protestas y las ceremonias solemnes suelen dominar el paisaje, este fin de semana emergió una escena inusual: miles de personas saltando al ritmo del techno bajo las luces de neón, frente a la histórica Casa Rosada. No se trataba de un festival de música convencional, sino de un homenaje multitudinario al Papa Francisco, liderado por el padre Guilherme Peixoto, el sacerdote portugués que ha revolucionado la forma de transmitir el mensaje católico a través de las bandejas de DJ.

El evento, bautizado por muchos como una «catedral electrónica a cielo abierto», logró congregar a más de 120.000 personas en la Plaza de Mayo. La convocatoria, organizada por la Asociación Civil Miserando, buscaba celebrar el legado de Jorge Bergoglio en su tierra natal, combinando la espiritualidad tradicional con los códigos de la cultura joven contemporánea. Entre el público, la diversidad era la nota dominante: desde familias con niños y grupos parroquiales hasta jóvenes atraídos por la curiosidad de ver a un sacerdote con alzacuello operando sintetizadores y pantallas LED de última generación.

La figura central de la noche, Guilherme Peixoto, no es un desconocido en el ámbito de la Iglesia moderna. Sacerdote desde 1999 y teniente coronel del ejército portugués, Peixoto saltó a la fama mundial tras su actuación ante un millón de personas en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa en 2023. Durante más de dos horas de espectáculo en Buenos Aires, el DJ fusionó ritmos industriales con grabaciones de encíclicas papales, sonidos de campanas y cánticos gregorianos, creando una atmósfera que oscilaba entre la euforia de un club nocturno y el recogimiento de una plegaria colectiva.

Este homenaje adquiere una relevancia especial al realizarse en un contexto de profunda carga emotiva para los fieles argentinos. A medida que se acerca el primer aniversario del fallecimiento de Francisco, ocurrido en 2025, el evento funcionó como un espacio de unidad y reflexión. Durante el set, las pantallas gigantes proyectaron imágenes del pontífice argentino mientras Peixoto integraba mensajes sobre la «cultura del encuentro», la paz mundial y la dignidad humana, pilares fundamentales del pensamiento de Bergoglio.

A pesar de lo disruptivo de la propuesta, las autoridades eclesiásticas locales respaldaron la iniciativa, viéndola como una herramienta pastoral válida para alcanzar escenarios no convencionales.

El operativo de seguridad y tránsito, que se extendió hasta la madrugada debido a la masividad de la concurrencia, reflejó la magnitud de un fenómeno que superó las expectativas iniciales. Mientras los últimos ecos del techno se disipaban en la Avenida de Mayo, quedaba flotando la idea de que este tipo de expresiones podrían marcar un nuevo camino en la comunicación religiosa, logrando lo que muchas veces los sermones tradicionales no consiguen: capturar la atención masiva de una generación que busca nuevas formas de trascendencia.