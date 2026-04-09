Caida de la natalidad: números generales, impacto local



Por Carlos Graziolo

Un reciente informe del Ministerio de Salud de la Nación consigna un descenso progresivo de nacimientos. La Dirección Nacional de Población (DNP) presenta un estudio sobre el impacto de la caída de la natalidad en la educación argentina. Entre 2012 y 2023 el país experimentó una reducción histórica en los nacimientos —la más pronunciada de Sudamérica—, lo que ya se refleja en la matrícula escolar, especialmente en los niveles inicial y primario.

La baja en la cantidad de nacimientos se da en un escenario global en el que la tendencia a la reducción de la natalidad y la postergación de la maternidad se observa también en otros países y regiones del mundo. Ya en noviembre pasado en este semanario la psicóloga Celeste Fernández se había referido al tema (Ver: “Porque las parejas deciden no tener hijos”).

En 2024 se contabilizaron 413.135 nacimientos vivos. Se trata de un descenso progresivo con respecto a los reportes anteriores. El último de ellos indicaba lo siguiente: “Para el año 2023, el número de nacidos vivos registrados en el país alcanzó un valor de 460.902, un 6,9% menos en relación con el año 2022″.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, el grupo de mujeres entre 25 y 29 años reunió el 25% de los partos en el último registro. Le siguieron las mujeres de 30 a 34 años con 23% y las de 20 a 24 años, que representaron el 22%. La edad media materna estimada oscila ahora entre los 27 y 29 años, lo que marca una postergación nítida respecto de décadas anteriores. Esta tendencia expresa una reorganización de prioridades vitales, pero también una potencial dificultad para el desarrollo familiar en contextos más adversos.

La mayoría de los nacimientos, casi el 71%, ocurrieron entre madres de 20 a 34 años, mientras que los partos en mujeres menores de 20— representaron el 8,56% del total. El informe oficial precisa que 34.426 nacidos vivos en 2024 correspondieron a madres de entre 15 a 19 años y 866 a menores de 15 años.

Respecto a la situación conyugal, el 79,4% de las madres vivía en pareja al momento del parto, mientras que un 12,7% se encontraba sola. Los partos múltiples —gemelos y otros casos— representaron el 2% (8.135) del total de nacimientos, frente al 97,6% (403.133) de partos simples. En la distribución por sexo, el registro para 2024 indica 210.374 nacidos vivos de sexo masculino (51%) y 202.726 de sexo femenino (49%), lo cual reitera la leve prevalencia histórica de varones al nacer.



Susana Sottoli, directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ha dicho: “El cambio en el equilibrio de las poblaciones es innegable en el mundo entero. En 1950 el promedio era de cinco hijos por mujer, cuando para 2025 la cifra apenas alcanzará dos hijos por mujer». La experta de Naciones Unidas remarcó que parte de la crisis de natalidad global encuentra en la disminución del embarazo adolescente un aspecto favorable, y señaló: “En el caso argentino bajó un 60%”. Sin embargo, advirtió que persisten desigualdades y dificultades: “Muchas mujeres asocian la dificultad para ampliar la familia a condiciones económicas y laborales precarias, junto con la falta de acceso a servicios de cuidados y de salud”.

Sottoli también puso el acento sobre la lentitud del descenso en el embarazo adolescente en América Latina. Observó que subsisten obstáculos en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, afectando la plena libertad para decidir sobre la maternidad. Consultada por las respuestas estatales frente al declive demográfico, Sottoli indicó: “En algunos países se proponen políticas coercitivas, como lo hizo Japón, China y varias naciones europeas, para desalentar tener varios hijos. Una clara violación de los derechos reproductivos de las personas”.

El país

La baja de la natalidad tiene que ver no con cambios culturales sino con problemas estructurales. En un contexto con el 40 por ciento de la población bajo la línea de la pobreza, con empleos informales, con dificultades para acceder a la vivienda propia, con los costos relacionados con alimentación, alquiler, salud y educación, la decisión de traer una criatura al mundo se hace muy difícil.

Si a eso sumamos la falta de implicancia paterna, la poca ayuda de políticas públicas y acompañamiento de redes institucionales de cuidado, entre otros factores, es lógico que la decisión se piense más de una vez. Y también están los retos futuros en materia de gasto social, mercado de trabajo y sistemas previsionales.

En Nueve de Julio

Consultado el director médico del hospital Zonal ‘Julio de Vedia, Doctor José María Mignes, confirmó la tendencia nacional y universal. En 9 de Julio, y el Hospital es un registro válido y oficial, los datos son elocuentes.

En 2023 los nacimientos registrados fueron 245. En 2024 fueron 213 y en 2025 la cifra volvió a bajar a 191 nacimientos. En tres años el descenso de la natalidad alcanzó el 22 por ciento.