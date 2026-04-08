Ley de Glaciares: en busca de aprobar las modificaciones



El oficialismo se encamina hoy miércoles a a concretar en tiempo récord la reforma de la Ley de Glaciares. La velocidad del proceso no es un dato menor: refleja una decisión política de avanzar sin dilaciones en un tema que combina intereses económicos, tensiones federales y fuertes cuestionamientos ambientales. Con el respaldo explícito de gobernadores y bloques aliados, el Gobierno confía en reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa. El acompañamiento de las provincias no es casual: detrás del impulso reformista se encuentran expectativas de expansión de actividades productivas —principalmente vinculadas a la minería— en zonas que hoy cuentan con restricciones más estrictas.



Sin embargo, el trámite legislativo no avanza sin resistencia. Diversos sectores cuestionan la validez y profundidad de las audiencias públicas realizadas, señalando limitaciones en la participación ciudadana y en la incorporación efectiva de observaciones técnicas. Este punto no solo tensiona el debate político, sino que abre la puerta a futuras impugnaciones judiciales. El escenario que se configura es el de una ley que, aun en caso de ser sancionada, podría enfrentar rápidamente planteos de inconstitucionalidad. Organizaciones ambientalistas, especialistas en derecho ambiental e incluso sectores académicos anticipan litigios que pondrán en discusión aspectos centrales de la reforma, particularmente en lo referido al principio de no regresión ambiental y a la protección de bienes de carácter estratégico como los glaciares.



En términos jurídicos, el debate no es menor. La normativa vigente reconoce a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos, lo que los ubica en un plano de tutela reforzada. Cualquier modificación que implique una reducción en los niveles de protección podría ser interpretada como una vulneración de estándares constitucionales y convencionales, especialmente a la luz del derecho a un ambiente sano consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Así, el oficialismo apuesta a una rápida victoria legislativa, pero el verdadero desenlace podría trasladarse a los tribunales. La discusión sobre la Ley de Glaciares no se agota en el Congreso: todo indica que continuará en el ámbito judicial, donde se definirá si la reforma logra sostenerse frente al control de constitucionalidad o si abre un nuevo capítulo de conflicto institucional en materia ambiental.