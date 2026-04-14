Vacunación para deportistas contra la Fiebre Hemorrágica

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio intensificó sus esfuerzos preventivos mediante una jornada de vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina, desarrollada recientemente en las instalaciones del Club Atlético 9 de Julio. Durante la actividad, que tuvo lugar en el salón de usos múltiples de la subcomisión de hockey, más de 50 personas recibieron la dosis necesaria para protegerse contra esta afección. El operativo estuvo dirigido específicamente a deportistas mayores de 15 años, personal de la institución y sus respectivos grupos familiares, consolidando la presencia estatal en espacios de interacción comunitaria.

Esta patología, de origen viral y transmitida habitualmente por el contacto directo con roedores infectados, representa un desafío para la salud pública debido a la ausencia de un tratamiento médico específico tras el contagio. Por este motivo, las autoridades sanitarias enfatizan que la inmunización es la única herramienta efectiva para mitigar riesgos, con la ventaja de que el esquema consiste en una dosis única que otorga protección para toda la vida. La iniciativa busca generar una barrera epidemiológica sólida en una región donde la prevención es fundamental.

Con el propósito de garantizar un acceso equitativo a la salud, el municipio confirmó que el despliegue territorial continuará durante las próximas semanas en diversos establecimientos educativos y centros de formación. El cronograma previsto incluye visitas a la Escuela N° 451, el Colegio Los Ceibos y el Instituto Jesús Sacramentado, permitiendo que un mayor número de vecinos complete su esquema de vacunación sin necesidad de trasladarse a los centros de salud tradicionales.