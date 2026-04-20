La cultura argentina está de luto tras el fallecimiento de Luis Brandoni, uno de los actores más prestigiosos y reconocidos del país, cuya trayectoria dejó una huella profunda en el cine, el teatro y la televisión. Tenía 86 años. La noticia fue confirmada en la madrugada de este lunes por el productor teatral Carlos Rottemberg, quien expresó su pesar a través de las redes del Multiteatro: “Murió Luis Brandoni. Con ‘Beto’ se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta casa seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”.

El actor se encontraba internado tras haber sufrido una caída. Si bien en un primer momento se especuló con la posibilidad de un ACV, esa versión fue descartada por su familia, que mantuvo con hermetismo los detalles sobre su estado de salud hasta su fallecimiento. En ese contexto, se había suspendido la temporada de la obra ¿Quién es quién? en el Teatro Liceo para priorizar su recuperación.

Nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, provincia de Buenos Aires, Adalberto Luis Brandoni desarrolló una extensa y destacada carrera desde la década del 60. En cine, participó de títulos fundamentales como La tregua, La Patagonia Rebelde (1974), Juan que reía (1976), Esperando la carroza (1985), Made in Argentina (1987), Un lugar en el mundo y Cien veces no debo (1990), entre muchas otras.

En televisión, también dejó su marca en ciclos de gran audiencia como Mi cuñado, Los días y las noches de Nina, El hombre que amo, En terapia, El hombre de tu vida, Un gallo para Esculapio y la serie Nada, donde compartió elenco con Robert De Niro. En teatro, brilló en obras emblemáticas como La fiaca, El saludador, Convivencia, Parque Lezama y Extraña pareja.



A lo largo de su carrera recibió múltiples distinciones, entre ellas el Premio Konex de Platino en 1981 y 1991 como Mejor Actor de Comedia y Mejor Actor Dramático, respectivamente; varios Premios ACE; el Cóndor de Plata a la Trayectoria y el Premio Podestá, otorgado por la Asociación Argentina de Actores. En 2015 fue declarado Ciudadano Ilustre por la Legislatura Porteña.

Además de su carrera artística, Brandoni tuvo una activa participación política. Fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical entre 1997 y 2001, y vicepresidente de la Asociación Argentina de Actores. En sus últimos años, sus posturas públicas generaron debate, especialmente por su cercanía a posiciones políticas alejadas de aquellas que sostuvo en etapas anteriores de su vida.



Entre sus trabajos más recientes se destacan la película Parque Lezama, dirigida por Juan José Campanella, su participación en la cuarta temporada de El Encargado y la obra ¿Quién es quién?, en el Teatro Liceo, donde compartió escenario por primera vez con Soledad Silveyra tras seis décadas de trayectoria. Con su partida, se despide una figura central de la cultura argentina, referente de una generación que marcó una época y cuyo legado perdurará en la memoria colectiva.