Filoni estrena «Felíz Nochebuena, mamá!»

Expectante, con una sonrisa, ansioso. Pero tranquilo. Asi se lo nota a Horacio Filoni que esta noche estrena «Felíz nochebuena, mamá!» en la sala de la Biblioteca José Ingenieros.

Está vez, su labor es la de director de esta obra que le pertenece al talentoso Darío Basualdo que, tal como contó el mismo Filoni en su visita a «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9), fue quien lo incentivó para que la dirija. Y asi fue.

Una historia que tiene dos protagonistas, madre e hijo, y un guión que transita lo personal, mas intimista, con toques de dramatismo, punto que implicó un desafío tanto para Filoni como sus actores, que son Marcela Toledo y Juan Corti. Horacio Filoni contó detalles de este nuevo desafío en su carrera teatral, que lo tendrá como partícipe pero desde abajo del escenario.