Nueve de Julio participó de Congreso provincial de Salud

Nueve de Julio estuvo presente en el Congreso Provincial de Salud (COSAPRO) 2026, evento que se consolidó como el epicentro de la planificación sanitaria bonaerense y que reunió a los 135 distritos de la provincia en la ciudad balnearia de Mar del Plata. La comitiva local estuvo encabezada por la secretaria de Salud, Tamara Vázquez, quien junto a sus equipos técnicos participó en las mesas de debate desarrolladas entre el 15 y el 17 de abril. El objetivo central del encuentro fue coordinar estrategias que permitan sostener la red de atención pública frente a los desafíos actuales.

La apertura del congreso estuvo a cargo del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien no ocultó su preocupación por el panorama actual. En un discurso crítico hacia la administración central, Kreplak cuestionó el impacto de las políticas nacionales en el sector y advirtió sobre la complejidad que enfrenta el sistema para garantizar la cobertura a toda la población.

A lo largo de las jornadas, figuras de renombre en el ámbito sanitario como Mario Rovere y Leticia Ceriani profundizaron en la necesidad de un sistema integrado y con «enfoque humano». Las discusiones se centraron en la formación de profesionales y la ejecución del Plan Quinquenal de Salud 2023-2027, una hoja de ruta que busca blindar la atención primaria en un escenario de fuertes tensiones financieras.

Según fuentes municipales, la articulación con la provincia es fundamental para fortalecer el sistema local y asegurar que el acceso a la salud no se vea comprometido por la coyuntura económica que atraviesa el país.