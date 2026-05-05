Llegó nuevo lote de vacuna antigripal

La Municipalidad de Nueve de Julio confirmó el arribo de una nueva partida de dosis correspondientes a la campaña de vacunación antigripal 2026, para continuar con el operativo sanitario en todo el distrito. las vacunas ya están disponibles en la red de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del área urbana.

En esta etapa, la convocatoria está dirigida prioritariamente al personal de salud y a los adultos mayores de 65 años. Ambos grupos podrán acceder a la inmunización de manera simplificada, ya que no se requiere la presentación de una orden médica ni la gestión de turnos previos. La atención es por estricto orden de llegada para agilizar el proceso en las salas de espera.

A pesar de que el balance oficial califica los resultados obtenidos hasta la fecha como muy satisfactorios, desde el área de salud advirtieron que el stock de dosis tiende a disminuir conforme progresa la distribución. Por este motivo, se insta a la población objetivo a concurrir a los centros asistenciales a la brevedad para garantizar su cobertura antes del inicio de los meses de mayor circulación viral.

El operativo de aplicación se llevará a cabo de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas en todos los CAPS urbanos. Con este refuerzo, el municipio busca mantener el ritmo de una campaña que se considera clave para reducir las complicaciones respiratorias en los sectores más vulnerables de la comunidad.