El Dr. Mozún explica todo sobre el Tétanos

A raíz de la aparición de un caso de Tétanos la provincia de Santa Fe, en una niña de 5 años sin el esquema de vacunación completo, dialogamos en «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9) con el Dr. Fernando Mozún para conocer detalles de esta enfermedad, fácilmente prevenible pero de características y evolución dramáticas en caso de pacientes que la padezcan.

Además de brindar detalles sobre síntomas y características de la enfermedad, Mozún recalcó la importancia de la vacunación en todas las etapas de la vida. Mantener el calendario al día es la primera linea de defensa y, en el caso del tétanos, es una vacuna «que vas a cualquier salita y te la tiran por la cabeza«, expresó gráficamente el infectólogo.

Una charla informativa con muchos conceptos importantes. Para escuchar atentamente.