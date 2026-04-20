Monte: agua segura por lucha de vecinos

La ciudad de San Miguel del Monte está a un paso de contar con agua potable libre de arsénico. Según se informó, en mayo de 2026 la empresa ABSA pondrá en funcionamiento la planta de ósmosis inversa, resultado de la lucha sostenida por la Asamblea de Vecinos y Vecinas por el Agua Potable.

El proceso se inició en 2019, cuando se promovió una demanda judicial para exigir una solución ante los altos niveles de arsénico en el agua. A partir de medidas cautelares dictadas por la justicia de La Plata, la empresa y el Gobierno bonaerense reconocieron la problemática y asumieron el compromiso de construir la planta.Tras demoras vinculadas a la pandemia, la obra comenzó a concretarse en 2022 y hoy se encuentra finalizada, próxima a garantizar agua segura a una parte significativa de la población.

El caso de Monte, junto a otros antecedentes similares, muestra el impacto de la organización vecinal y el uso de herramientas judiciales para abordar conflictos ambientales.

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