PBA: Municipios sin libre disponibilidad de fondos

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires no pudo destrabar el proyecto para otorgar libre disponibilidad de fondos a las intendencias. En el centro de la controversia se encuentra el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), una estructura de recursos financieros diseñada originalmente con fines específicos de infraestructura, pero que los intendentes demandan reconvertir con urgencia en caja de «libre disponibilidad». La asfixia presupuestaria de los 135 distritos bonaerenses, combinada con la inminente obligación del pago de aguinaldos a los empleados públicos en junio, llevó a que más de 90 jefes comunales de diversos signos políticos firmaran un reclamo conjunto. Sin embargo, la sesión extraordinaria demostró que el consenso territorial no siempre se traduce en acuerdos parlamentarios automáticos en la legislatura provincial.

Cruce de acusaciones y divisiones multipartidarias

El fracaso de la iniciativa legislativa expuso fracturas internas y miradas contrapuestas sobre el federalismo fiscal. Desde el oficialismo provincial vinculado a Unión por la Patria, la propuesta de una distribución con criterios específicos era defendida como una herramienta transitoria y necesaria. El jefe de la bancada oficialista, Facundo Tignanelli, lamentó el bloqueo opositor argumentando que el proyecto representaba una solución para un problema urgente y advirtió que, ante la imposibilidad de reunir las mayorías especiales, las intendencias no podrán disponer de esos recursos hasta después del período de pago de salarios complementarios. En una sintonía similar, voces oficialistas calificaron el desenlace como un desfinanciamiento directo a los territorios.

Por el lado de la oposición, el panorama dista de ser homogéneo. Desde bloques de la Unión Cívica Radical (UCR) criticaron con dureza la falta de flexibilidad y exigieron que el dinero llegue a los distritos bajo criterios objetivos y sin discrecionalidad política. Parlamentarios del sector señalaron su sorpresa ante la postura de la cámara, argumentando que los gobiernos locales son la primera ventanilla de respuesta a los ciudadanos y que nadie mejor que un intendente sabe si los fondos deben destinarse a salarios, equipamiento o asistencia social. Por otro lado, desde sectores del PRO se cuestionó la utilización del Coeficiente Único de Distribución (CUD) para el reparto de estos nuevos instrumentos de asistencia, bajo la premisa de que dicho índice perjudica activamente a determinados municipios. Esta discrepancia técnica sobre el mecanismo de asignación terminó por dinamitar la posibilidad de obtener los dos tercios de los votos necesarios para tratar el proyecto sobre tablas.



Las consecuencias inmediatas en el territorio

La presión financiera pasa directamente a los intendentes de la provincia. La imposibilidad de reconvertir el destino del fondo de inversión municipal en gastos corrientes implica que las comunas deberán reestructurar sus presupuestos propios de cara a las próximas semanas.

Con las paritarias municipales en tensión y la recaudación local afectada por el escenario económico general, los intendentes se verán obligados a postergar obras de infraestructura aprobadas o a demorar pagos a proveedores para dar prioridad absoluta a la masa salarial interna. La Cámara de Diputados cerró sus puertas sin una nueva fecha de convocatoria, dejando la resolución del conflicto postergada para la segunda mitad del año y consolidando el escenario de fragilidad fiscal en el territorio bonaerense.