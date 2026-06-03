Juan Pablo Olivieri: «Ficha Limpia es por el reclamo de honestidad y transparencia para la política»

El jefe del bloque radical del Partido de General Arenales, Juan Pablo Olivieri, brindó detalles en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) de la reciente implementación en ese distrito de ‘Ficha Limpia’. (Ver en Semanario Extra: ‘General Arenales: Primer municipio bonaerense en aprobar la ley de «Ficha Limpia»’.

“Impulsamos el proyecto de “Ficha Limpia” a nivel local, que impide a personas con condena firme ocupar cargos públicos”, dijo Olivieri e, interrogado sobre si existió un hecho puntual para que se impulsara la iniciativa, el edil expresó: “No hubo un hecho puntual que lo motivara; fue una iniciativa propia tras ver que a nivel nacional no se aprobó. Hubo debates internos y resistencias, pero finalmente se aprobó por unanimidad, dejando una ordenanza que promueve honestidad y transparencia para futuros gobiernos”.

“Nosotros estamos de paso en la función pública”, explicó Olivieri “y esta ordenanza va a quedar para los gobiernos que vengan. Y esa transparencia y honestidad, es el reclamo constante de la sociedad para la clase política, para nosotros”.

Además agregó que “se trabajó en comisión de reglamento, puntualmente, que yo soy el presidente. Hubo algunos debates internos, obviamente que hay parte de la política que se resiste a estos cambios, a estas reglamentaciones. Pero, fue aprobado por unanimidad, porque, también cuando se enciende la cámara y se tiene que votar, también le cuesta, a parte de la política, poner la cara, sobre todo en Concejos Deliberantes pequeños como el nuestro”. La votación fue por unanimidad de los 12 concejales que integran el deliberativo de General Arenales: 5 del bloque UCR; 5 de Fuerza Patria y 2 de La Libertad Avanza. La ordenanza abarca Ejecutivo, Legislativo, tesorero y contador del municipio, «aquellos que manejan fondos públicos”.

¿Cómo recibió la población de General Arenales a esta aprobación unánime de Ficha Limpia? Olivieri respondió que “muy bien, muy bien, cuando presentamos el proyecto siguieron de cerca el tema y muchos vecinos que, en otras sesiones, no le dan mucha importancia al Concejo Deliberante, en este tema puntual sí, porque te vuelvo a repetir, a mi entender, son temas que la gente, que la sociedad reclama, sobre todo honestidad, transparencia. Otros municipios, en el correr de los días, nos fueron pidiendo el proyecto para poder presentarlo en sus Concejos Deliberante, o por lo menos, saber de qué se trata. Para nosotros es un orgullo muy grande”.

La normativa está vigente desde su misma aprobación en el CD cuya actualización se debe realizar anualmente y aclaró que «lo que no se prohíbe acá es, digámoslo, es presentarse en una lista”.

La propia intendenta de General Arenales, Erica Revilla (UCR), celebró la aprobación de la ordenanza de Ficha Limpia, la iniciativa que busca fortalecer la transparencia y la calidad institucional en el ámbito local. A través de sus redes sociales, la jefa comunal del radicalismo sostuvo que la sanción de la norma constituye «un hecho muy importante para General Arenales» y remarcó que representa «un paso concreto para seguir fortaleciendo la transparencia y la calidad institucional». Según destacó Revilla, con esta medida General Arenales se convierte en el primer municipio de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires en contar con una ordenanza municipal de Ficha Limpia.

La ordenanza se enmarca en una serie de proyectos impulsados en distintos puntos del país bajo el concepto de Ficha Limpia, que buscan establecer requisitos vinculados a los antecedentes judiciales de quienes aspiran a ocupar cargos públicos.