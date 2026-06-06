Seguridad: reunión de intendentes en Chivilcoy

Convocados por el Ministerio de Seguridad bonaerense, intendentes y funcionarios de una docena de distritos de la región se reunieron ayer viernes en Chivilcoy enfocados en la modernización de los marcos legales vigentes y la descentralización de las fuerzas policiales.

La intendente María José Gentile asistió acompañada por miembros de su gabinete y participó de una mesa de trabajo diseñada para articular políticas directas con el gobierno provincial y fomentar un intercambio de experiencias entre gestiones locales que enfrentan desafíos similares en el territorio.

Los funcionarios debatieron sobre nuevas alternativas de financiamiento para las comunas, el análisis minucioso de las estadísticas delictivas de la región y la implementación de políticas conjuntas de tránsito y seguridad vial. El eje central, sin embargo, giró en torno a la necesidad de actualizar la legislación actual para dotar a las herramientas locales de mayor agilidad frente al delito.

Además de Nueve de Julio y los anfitriones de Chivilcoy, del encuentro participaron autoridades de Alem, Chacabuco, General Arenales, Bragado, Carlos Casares, Florentino Ameghino, General Villegas, Hipólito Yrigoyen y Alberti, en un intento por consolidar un frente institucional unificado frente a la problemática de la seguridad pública.