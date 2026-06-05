La Suipachense se pone en marcha nuevamente

La Suipachense vuelve a la actividad tras un extenso y complejo proceso judicial que logró detener su quiebra definitiva. La reapertura de la planta representa un alivio social y económico para una región fuertemente ligada a la actividad agroindustrial. El Juzgado Civil y Comercial de Mercedes determinó que la fábrica sea gestionada a partir de ahora por la firma Compañía Láctea Suipacha S.A.. Al frente de esta nueva etapa se encuentra el empresario Pablo Acsi, un exdirectivo de la multinacional Parmalat, quien asumirá la responsabilidad de reactivar marcas emblemáticas de la industria local como Lácteos Conosur y la propia marca homónima de la planta.

La estrategia para el regreso a la actividad contempla un esquema de crecimiento gradual y ordenado. En esta primera fase, la usina prevé procesar un volumen diario de aproximadamente 50.000 litros de leche, una cifra que equivale a una quinta parte de los 250.000 litros diarios que la infraestructura llegó a manejar en sus épocas de mayor esplendor. Asimismo, la reactivación comenzará con la reincorporación de una plantilla inicial de entre 25 y 30 operarios, con la proyección de ampliar las fuentes de trabajo a medida que se consolide la cadena de distribución. En el corto plazo, las operaciones se enfocarán en tres líneas estratégicas: leche entera en envases de cartón, yogur y leche en polvo, dejando para el futuro la posibilidad de reactivar el sector de quesería.



El camino hacia la reactivación estuvo precedido por una profunda crisis financiera bajo la administración del grupo controlante venezolano Maralac. Dicha gestión acumuló deudas millonarias postconcursales que superaron los 8.458 millones de pesos en cheques rechazados, además de reclamos de índole laboral y gremial por encima de los 1.000 millones de pesos, lo que decantó en la declaración de la quiebra directa en noviembre del año pasado.

Frente al riesgo inminente de un desmantelamiento de las instalaciones, los trabajadores mantuvieron un acampe ininterrumpido en los accesos a la planta con el fin de custodiar bienes de alto valor tecnológico, como la maquinaria de envasado y la torre secadora de leche en polvo. La resistencia obrera contó con el respaldo del sindicato del sector (ATILRA) y de las autoridades municipales locales, quienes agilizaron las gestiones ante ministerios y organismos de control para destrabar las habilitaciones comerciales y sanitarias necesarias para la comercialización.

La resolución del tribunal subraya que la continuidad de la planta no solo dinamiza la economía comunitaria y preserva puestos laborales estratégicos, sino que además valoriza el activo industrial en sí mismo. Bajo el nuevo acuerdo, los ingresos derivados del alquiler de las instalaciones se canalizarán parcialmente, a través de una cuenta judicial, para comenzar a saldar las deudas pendientes con los antiguos acreedores, devolviendo a Suipacha su lugar como un polo de referencia en la cuenca lechera bonaerense.