Fin de semana con intensa actividad policial

La policía local mantuvo una presencia activa durante el último fin de semana, con un despliegue que combinó tareas de prevención vial y respuestas ante hechos delictivos. En un esfuerzo conjunto entre la Policía Comunal, la Guardia Urbana e inspectores municipales, se reforzaron los controles en diversos puntos de la ciudad. Estas tareas, centradas en fomentar el uso del casco y verificar la documentación reglamentaria, terminaron con el retiro de circulación de trece motocicletas. Entre las faltas más recurrentes se detectaron escapes no autorizados, vehículos sin luces y conductores menores de edad, quedando todos los casos bajo la supervisión del Juzgado de Faltas local.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, la madrugada del domingo estuvo marcada por la captura de un hombre que era buscado por la justicia. Durante un control en la intersección de la avenida Garmendia y la calle Freyre, los agentes identificaron a Carlos Omar Rodríguez, quien tenía pedidos de captura activos emitidos por tribunales de Pergamino y Trenque Lauquen en relación con delitos contra la propiedad. El sospechoso fue detenido de inmediato y puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

Por otro lado, la tarde del sábado se vio alterada por un episodio de violencia en la calle Heredia al 1400. La policía acudió al lugar para detener a Enzo Filoni, quien fue señalado por provocar daños en dos automóviles que se encontraban estacionados. Según el reporte oficial, el hombre no solo afectó los vehículos, sino que también agredió físicamente a uno de los dueños y amenazó a la propietaria del otro automóvil involucrado. Tras el incidente, el agresor fue trasladado a la seccional policial, donde permanece bajo la órbita de la unidad de instrucción judicial de Mercedes.

Finalmente, un grave incidente de violencia doméstica movilizó a los servicios de emergencia tras un llamado al 911. Los efectivos se desplazaron hasta una vivienda en la calle Guido Spano, donde detuvieron a Miguel Ángel Valbuzzi en el momento en que se producía el altercado. El hombre fue acusado de agredir a su pareja y de amenazarla de muerte utilizando un arma blanca. Mientras el detenido quedó alojado en la comisaría local, la víctima fue asistida de manera inmediata por el equipo profesional de la Comisaría de la Mujer y la Familia para garantizar su resguardo y acompañamiento.