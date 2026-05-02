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La Justicia ordenó al Municipio medidas por el basural

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El Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Mercedes dictó una medida cautelar que obliga al Municipio a actuar de manera inmediata frente a los incendios en el basural a cielo abierto, en el marco de la acción judicial caratulada CONTARINI ADRIANA RAQUEL Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE 9 DE JULIO S/ AMPARO AMBIENTAL” (Expte. N° 51335). La resolución fija un plazo de 10 días para que el Municipio implemente medidas concretas de control, vigilancia y restricción de acceso al predio, con el objetivo de evitar nuevos focos ígneos y reducir el impacto del humo sobre la población.
El fallo es categórico: existe un riesgo ambiental actual, y la reiteración de incendios no puede ser considerada un hecho aislado. Bajo el principio precautorio, la Justicia entendió que la intervención estatal no puede demorarse frente a la posibilidad de daño a la salud y al ambiente.Incluso frente al argumento municipal de que algunos incendios podrían haber sido provocados por terceros, el Juzgado expresó que ello no exime a la Municipalidad de su deber de prevención y control, en tanto titular del poder de policía ambiental sobre el predio.

Entre las medidas ordenadas se incluyen la restricción del ingreso al basural, el control efectivo del acceso y la implementación de mecanismos de vigilancia, debiendo además informar en el expediente las acciones adoptadas.La causa se inició a partir de un amparo ambiental promovido por vecinos que denunciaron la presencia de humo tóxico que alcanza la planta urbana y la falta de una gestión adecuada de los residuos. La decisión judicial no resuelve aún el fondo del conflicto, pero fija un límite claro: frente al riesgo ambiental, la respuesta no puede esperar. Cuando tiene que intervenir la Justicia para ordenar lo básico, lo que queda en evidencia es la ausencia de control.

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