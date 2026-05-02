Valentín Miranda: «Es urgente discutir la autonomía municipal»

Oriundo de Trenque Lauquen donde reside, en 2023, Valentín Miranda fue reelecto como Diputado Provincial por la Cuarta Sección electoral, en representación de Juntos por el Cambio. Tras la división del ese espacio, quedó integrado en el bloque UCR + Cambio Federal. Fue designado presidente de la Comisión de Prevención de las Adicciones y vicepresidente de la de Deportes.

En diálogo con ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) se refirió a la Ruta Provincial 50 “Está en estado crítico, con pozos, falta de señalización y anegamientos, lo que la vuelve muy peligrosa. He presentado varios proyectos pidiendo mejoras, pero el gobierno provincial solo responde con excusas sobre la situación económica y no da soluciones concretas”.

El dirigente radical, viene impulsando este reclamo desde hace tiempo. En noviembre de 2025 ya había presentado un proyecto para solicitar obras en la intersección de Smith y Moctezuma, en el partido de Carlos Casares. Según detalló, en los últimos meses se intensificaron las quejas de vecinos y usuarios habituales de la ruta, quienes advierten por la falta de mantenimiento en banquinas e intersecciones, además del crecimiento de la vegetación: “Los pastizales altos, animales que cruzan la calzada y el pavimento en pésimo estado hacen que transitar esta ruta sea un padecimiento diario y podrían ocasionar graves consecuencias”, sostuvo el legislador en los fundamentos de su iniciativa.

Miranda criticó la mala administración de los recursos provinciales y la falta de prioridades en obras esenciales como rutas, seguridad y salud. Además, “desde las comisiones que integro, impulsamos proyectos importantes para la región, como obras hidráulicas y prevención de adicciones, especialmente la ludopatía en jóvenes”. Al repecto agregó que

“la ludopatía y las apuestas online afectan gravemente a jóvenes y familias en la provincia de Buenos Aires; falta una ley y respuestas concretas”.

También se refirió a las reformas políticas: “Es urgente discutir la autonomía municipal y reorganizar la administración provincial, ya que los municipios asumen más responsabilidades sin recursos suficientes«.

El Diputado trenquelauquense es miembro del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. Además, integró la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, la de Asuntos Municipales y también la de Clubes y Asociaciones Civiles. “En el Consejo de la Magistratura, logramos cubrir más de 500 vacantes judiciales, aunque aún quedan alrededor de 400-500, y seguimos trabajando para mejorar la justicia. La provincia de Buenos Aires carece de autonomía municipal, lo que dificulta la gestión local; es fundamental descentralizar competencias y recursos para que los municipios puedan responder mejor a las demandas de los vecinos”, expresó el diputado.

Sobre las internas del radicalismo, aún no está definido si habrá acuerdo o competencia para las mismas que están previstas, en primera instancia para el domingo 7 de junio.