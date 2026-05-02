La poda en tiempo y forma



Por Ing. Agr. / Paisajista Florencia Céspedes



En estos meses de otoño, en muchos hogares estará la polémica de sí podar o no. Motivos? Para que no se vaya alto, evitar que las hojas tapen canaletas, riesgo de caídas de ramas o del mismo árbol, entre los muchos cuestionamientos que se le hacen. Se ha instalado el juzgar a los árboles sin valorar su aporte (humedad, regular temperatura, fauna, oxígeno y absorción de CO2, actividad sonora dentro de los muchos beneficios). La poda anual puede acortar la vida. La nueva rama secundaria es más débil. Usar nutrientes (savia elaborada) para la generación de ramas o hojas por hacerlo fuera de época es lo que debilita las plantas. Veamos algunas cuestiones.

El corte taza es lo más común en los árboles jóvenes sin una evaluación posterior de sus futuras consecuencias. En resumen, la elección de la rama a cortar y dónde hacer ese corte requiere de personal calificado. El principal riesgo es si el exceso de peso de esa copa la haría susceptible a caídas ante fuertes vientos.

La especie es otra cosa que no se tiene en cuenta. Plantas como el Ciruelo de Jardín o los Crespones se suelen podar todos los años y, si la gente haría una evaluación técnica, vería que puede evitar esa intervención todos los años. Hay un común denominador de recomendar el fresno rojo por «no levantar las veredas». Esta especie es de la familia del americano y eso es lo que me hace dudar, además de no hacer la pregunta más importante a la hora de dar la recomendación: ¿Qué ancho de vereda tenés? En nuestra ciudad no hay personas que lo sepan podar. El excesivo volumen de la copa abre el tallo al medio.

Muchos ponen Palmeras Pindo teniendo una línea de media tensión pasando por su vereda. No tendrán sombra y al cabo de unos años deberán sacarla por los problemas qué traerá con esos cables. Los Plátanos causan impresión por su volumen, enojos por sus hojas secas o por causar alergias. Sin embargo, fueron los únicos que resistieron las tormentas severas.

Las luminarias es otra cosa que no se considera, ya sea por la ubicación de la especie o el tipo de poda que se haga. Sauces, Jacarandaes en pasajes o veredas son puestos a centimetros de un poste de luz y, a los pocos años, ese vecino empieza a renegar por el levantamiento y posterior rotura de la vereda y el tapado de las luminarias. Las raíces son un problema según la especie. Se agrava más ante la ausencia de canteros o puesta de nylon con piedras sin tener presente que necesita agua para vivir.