Huerta: control de plagas

Por la Ing. Agr./Paisajista Florencia Céspedes



Continuando con las recomendaciones para el armado de la huerta familiar, una vez organizado lo que vamos a poner, la disponibilidad de agua y disposición de las especies en nuestra huerta, nos queda ahora empezar a aprender sobre las plagas y algunos métodos de control. Por definición una plaga es aquel organismo que se alimenta o causa daño a lo que pretendemos cuidar. Se multiplican cuando hay un ambiente favorable y el hospedante (hortalizas) es susceptible.

Hay chupadores, masticadores, ácaros y otros menores, estos aparecen cuando observarmos hojas comidas, deformadas, manchas en los casos de los chupadores, porque transmiten virus. Siendo las plagas más importantes en veranos secos. El Coliflor es atacado por las babosas y caracoles en periodos húmedos.



En manejos agroecológicos, los insectos beneficios son nuestros aliados en el control de plagas, pero tengamos presente que no nos aseguran una buena producción. Ejemplos de insectos son las vaquitas, crisopas, Tatadios, avispas parasitoides y algunas arañas.

Se puede usar preparados naturales, son de menor efectividad que los fitosanitarios. Algunos ejemplos y como prepararlos son:

– Purin de Ortigas: preventivo en insectos. Hay que macerar en un recipiente 100 gramos de Ortigas y a las 48 hs aplicar.

-Alcohol de Ajo: 5 dientes, medio litro de alcohol fino y medio litro de agua. Colocarlo en la licuadora 3 minutos y luego colar. Llevarlo a la heladera y usarlo ante el ataque de ácaros, pulgones.

– Solución de tabaco: se maceran 60 gramos en 1 litro de agua y se agrega 10 gramos de jabón blanco. Aplicar con pulverizador.

Otra forma de evitar el ataque de los gusanos es rodenado la planta con cenizas.

Por último los químicos son más efectivos pero requieren especial cuidado. Siempre hay que leer las etiquetas para usar la dosis y respetar los momentos de reigreso al lugar y días a transcurrir entre la aplicación y posterior cosecha.

En la próxima entrega nos vamos a referir a la enfermedades (hongos, baterías y virus)