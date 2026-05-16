Huerta: Protección contra heladas y riego invernal

Por Ing. Agr./ Paisajista Florencia Céspedes

S ábados atrás mostramos como el ciruelo tenía flores, algo anormal para la época. Muchas personas ya pedían el frío, el receso invernal para guardar la cespedera y, al final, el lunes 11 de Mayo se les diò, la ciudad amaneció blanca Martes y resto de la semana aflojó para beneficio de aquellos que todavía no están preparados para proteger sus plantas. Ahora vamos a apuntar a que conozcan los tipos de heladas, plantas que pueden andar en invierno y también algunos consejos básicos y simples para cuidar a las plantas. La temperatura es fundamental para los diferentes procesos metabólicos y también puede ser un problema para el crecimiento y desarrollo de las plantas si hacemos las cosas mal. Por eso, las temperaturas bajas son particularmente importantes por los daños que pueden provocar a las plantas y si el suelo está desnudo más.

¿Cómo proteger a los cultivos de las heladas? Los métodos para proteger a los cultivos fueron variando con el paso de los años. Antes, por ejemplo, se utilizaba la quema de caucho, ya que los pequeños focos de incendios calentaban el aire. Hoy la práctica esa sí se eligiera sería discutible. Las heladas negras son aquellas que se dan cuando no hay humedad ambiente y la temperatura es 0 o por debajo, acá lo qué se afecta es el tejido vegetal. Para este tipo de helada, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda la aspersión del agua “las gotas sobre los cultivos se congelan, protegiendo a las plantas y aprovechando la liberación de calor del agua al congelarse”. Las heladas blancas para nuestra zona son las qué más ocurren, se forman cuando se produce una escarcha blanca sobre las hojas y superficies, es decir, cuando el vapor de agua se condensa y forma hielo. “La escarcha protege a la planta. Estas heladas suelen ser las menos dañinas: no llegan a lastimar internamente a la planta, y se derriten con la llegada de los primeros rayos de sol”.

Por eso, resulta importante esperar hasta que salga el sol antes de hacer cualquier trabajo de jardinería, huerta, o en el campo largar la hacienda a una pastura o verdeo después del encierre nocturno. Es aconsejable cambiar el riego a una pulverización fina en la huerta o jardín, para que el frío que está en el ambiente lo chupe el agua y no le llegue a la planta directamente, consultar si conviene aplicar algún fertilizante químico en momentos dónde las plantas crecen más lento a causa de las bajas temperaturas y los días cortos, los abonos orgánicos generan más temperatura como consecuencia de la actividad de los microorganismos . En el jardín es momento de los bulbos, ayudados con mulching u hojas secas se lucirán más al estar protegidos de las bajas temperaturas (ejemplo: Narcisos, Marimonias, Fresias). Pensamientos o Violas aportan colores desde ahora y hasta finales de la primavera en el jardín en invierno, las Caléndulas o Copetes en primavera aparecen sus flores. En los lugares de mediasombra la Violeta de los Alpes es una excelente opción, si los riegos son pocos puede durar todo el año, introduciendo el dedo en la tierra para saber cómo está de humedad es el mejor método casero, nos dirá como está de humedad.



Cuando podar las rosas es la pregunta que se hacen en muchos hogares, Mí consejo es esperar ya que muchas están con pimpollos y los brotes en las ramas están activos. Se podría optar por un fungicida para controlar la mancha negra que se observa en la hoja, de este modo entraría en el reposo invernal con este hongo controlado.