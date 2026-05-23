Clavel del Aire: conocer al enemigo

Por Ing. Agr. / Paisajista Florencia Céspedes
Las plantas en el verano esconden entre sus hojas a un enemigo que, si no se lo controla seguido, le puede traer problemas a la especie. Con la caída de las hojas en otoño se empieza a ver y es el Clavel del Aire. Año a año se hace más poderoso por el poco interés que se le da. Hoy hablaremos de su ciclo, fisiología y manejo, apuntando a tenerlo controlado para no causar daño. También de especies ornamentales menos invasoras que se ven mucho en la ciudad.
Hay una opinión generalizada acerca del Clavel de Aire, se lo toma como plaga, lo acusan erróneamente de secar los árboles o arbustos donde se posiciona, tenga mucho o poco la misma. Para no dejar dudas vamos a empezar con la definición de plaga: es cualquier ser vivo que resulta perjudicial para otro ser vivo. El Clavel del Aire es una planta epifita, o sea, solo la utiliza de sostén. Lo mismo hace con cables de luz, postes, es donde más la vemos.
Los nutrientes los toman del aire, el agua la absorbe por sus hojas y sus raíces solo sirven para sostén.Dentro de la botánica se la clasifica en la familia Bromeliàceas, viven en varios ambientes, desde fríos a cálidos. y necesitan poca agua.Es enemigo de las plantas, sombrea perjudicando la entrada de luz para la fotosíntesis, afecta la respiración y la normal transpiración. En altas cargas puede secar a la planta. En el caso de los cables, por su peso los puede cortar por el crecimiento de la población año a año.
En nuestra ciudad el Clavel del Aire prefiere a los Crespones, Cítricos, Ginkgos, Fresnos dorados, Ligustos disciplinados, Palmeras. En las perennes es más complejo el control por no perder sus hojas en invierno.
La recomendación es un control manual, sacarlo a mano y luego quemar ese inóculo. Pero tambien se puede aplicar sulfato de cobre al 5 porciento repitiendo a los 7 días SIN HABER PROBABILIDADES DE LLUVIA POR ESOS DÍAS. O una solución con Vinagre, 10 porciento. También otra con 3 grs Bicarbonato de Sodio + 2,5 Sulfato de cobre por litro de agua. Muy efectiva es la Hidrolavadora. Pero si la cuestión se compica recomienod utilizar una apliación de agroquímico Simazina.
Al igual que el Clavel del aire qué comentamos, las orquídeas que vemos en las ramas o tallos de muchos árboles también saben conseguir nutrientes como él, defenderse de plagas y crecer por ser también epifitas. Ella se usa como decorativa en muchos jardines, no es un problema como el Clavel. Lo primero que debe hacer es asegurarse que su planta sea adecuada, los troncos o ramas dónde se posiciona deben ser rugosos y seco. Para sembrar una orquídea sugiero hacerlo a inicios de la temporada lluviosa (primavera) para que la planta tenga oportunidades de crecer y prepararse para los días de baja humedad relativa y las altas temperaturas del verano.
En resumen, el control efectivo para olvidarnos de él en nuestras plantas no existe si a nuestro alrededor no hacen nada, lo aconsejable es mantenerlo controlado podando las ramas muertas, sacarlos, siempre quemando para eliminarlo y no como se suele hacer que es barrerlo al que cae y dejar la montaña esperando ser recolectado por el barrido.